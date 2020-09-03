　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／黎智英恐嚇記者判決結果出爐！ 　3年前嗆「找人搞你」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼壹傳媒創辦人黎智英4月18日被港警在住處逮補。（圖／達志／美聯社）

▲壹傳媒創辦人黎智英3年前恐嚇記者。（圖／達志／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英2017年在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團男記者，大飆髒話「X你老母」等，還威脅「我實搵人搞×你」（我一定找人搞你），嚇到受害男記者確診憂鬱。該案今（3）日下午裁決，黎智英罪名不成立。法官認為，黎智英只是在一時衝動下，失控地說出有關字句。

法官今（3日）判決時稱，男記者並非誠實可靠證人；黎智英只是在一時衝動下，失控地說出有關字句，所以罪名不成立。當時，旁聽人士聞裁決拍手。此前，他於下午約2時25分抵達法院，低頭快步走入法庭，沒有回應記者提問。

綜合港媒報導，黎智英早前被裁定刑事恐嚇罪表證成立後，不出庭自辯。裁判官於上周開庭聽取雙方律師的結案陳詞後，把案件押後至今天下午在西九龍法院裁決。

被告黎智英（72歲）被控於2017年6月在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅東方報業集團男記者會使其人身遭受損害，意圖使記者受驚。

▲▼黎智英。（圖／路透）

▲黎智英還涉及違反港區維護國家安全法以及參與非法集會等多起案件。（圖／路透）

男記者早前出庭供稱，他於當晚在正常採訪工作期間，遠距離拍攝被告，遭被告「怒視」。等到他結束工收拾器材時，黎智英突然來到半公尺之外，用右手食指指向他，飆粗口「X你老母」等，並稱「我一定會找人搞你」、「我拍你照了」等，令該名記者心理受創，需向精神科醫生求助。

針對案件，黎智英先前曾向警方供稱，這名記者24小時跟拍他，不斷挑釁，他才會脫口說粗話，黎智英還自稱是「斯文人」，從沒想要「搞」過對方。

對此，原告律師指出，記者是誠實的證人，黎智英在沒有受到挑釁的情況下，對記者說「一定會找人搞你」，還補一句「我拍你照了」加強恐嚇效果，認為他確實有意圖恐嚇記者。原告律師強調，記者有權拍攝公眾集會，加上拍攝黎智英時一直保持距離，「如果被告不想被拍攝，應遠離記者，而非走近記者」。

此外，除了這起官司，黎智英還涉及違反港區維護國家安全法以及參與非法集會等多起案件，這些案件仍在處理中。

►戴口罩也要記得保養
 

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／抓到了！這家廠商口罩混充「大陸製」　食藥署16:30說
快訊／4歲女童「遭殺害埋屍」！　藏屍住家附近
快訊／參觀士林科教館　20多歲男墜樓亡
實名制口罩混充「大陸製」　新北約200多藥局使用
快訊／館長出院了！　中彈第7天低調返家
老婆超會口愛…他結婚13年懷疑「裝處女」　最美博士揭真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黎智英恐嚇記者「獲判無罪」　法官：一時衝動...現場響掌聲！

快訊／黎智英恐嚇記者判決結果出爐！ 　3年前嗆「找人搞你」

李嘉誠「24歲長孫女李思德」是第三代接班人？　2年拿下三大董事

陸國新辦證實751條河超警！　汛情「22年以來最嚴重」7千萬人受災

「百人斬」開班教把妹！　博士搶學5招獵艷法：王思聰都沒我厲害

20歲女博士「甜美臉蛋」反差萌！家中三代都開掛…網狂讚：戀愛了

泳池飄來棕色長條物！　男童家長「都有責任」要告：一聽游泳就哭

博彩業慘賠千億　澳門將發10億消費券引陸客

蓬佩奧再嗆「中國威脅」　華春瑩PO「坐井觀天圖」語帶玄機

港大學生會「迎新影片」諷刺陸生　校方要求下架致歉

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

黎智英恐嚇記者「獲判無罪」　法官：一時衝動...現場響掌聲！

快訊／黎智英恐嚇記者判決結果出爐！ 　3年前嗆「找人搞你」

李嘉誠「24歲長孫女李思德」是第三代接班人？　2年拿下三大董事

陸國新辦證實751條河超警！　汛情「22年以來最嚴重」7千萬人受災

「百人斬」開班教把妹！　博士搶學5招獵艷法：王思聰都沒我厲害

20歲女博士「甜美臉蛋」反差萌！家中三代都開掛…網狂讚：戀愛了

泳池飄來棕色長條物！　男童家長「都有責任」要告：一聽游泳就哭

博彩業慘賠千億　澳門將發10億消費券引陸客

蓬佩奧再嗆「中國威脅」　華春瑩PO「坐井觀天圖」語帶玄機

港大學生會「迎新影片」諷刺陸生　校方要求下架致歉

中印兩軍在邊境部署坦克 已進入彼此射程內

當柯文哲面告文宣部狀？高虹安喊冤：搞得我很兇

快訊／北市自強隧道「電器故障」冒濃煙！交通大回堵　消防速出動

熱火「罰球」奪勝惹議　林書豪：他們整季都沒受應有尊重

國內生技廠新冠新藥「重症患5天康復」　張上淳：需待整體試驗報告

二伯久違穿比基尼！　上下都露…產後5個月「真實身材」現形

陳時中「全豬開放」引熱議！陳吉仲：美豬賣台佔全國消費1%水準

車行簡訊「接受檢測以免受罰！」他暴怒：是恐嚇　網喊支持打臉了

跨越田足跆國家隊教練陳定雄人生傳記　理念精神力盼後輩學習

吳可熙帥拔武士刀大聲嘶吼！日本國寶面前秒變三腳貓

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

海邊拍婚紗照4人遭捲走　「新郎緊抱新娘」釀2死1失聯

百人斬開班教把妹！5招獵艷：王思聰都沒我厲害

反送中少女成「浮屍」　港資深法醫：全裸相當古怪可疑

天才女博士清純臉蛋反差萌！家中三代都開掛

爺喊「有老虎」急報案　警見本尊全傻了

遭國防部連嗆發假新聞！陸智庫出面回應了

一拳超人是你？　20歲男狂練健身半年「卻禿了」

22歲網紅遭行刑式割喉慘死　前男友2年後償命

死的全是我親戚！慶生遇餐廳坍塌家破人亡　80歲爺崩潰下跪道歉

華春瑩：中國保人命就是最大人權的表現

直擊5G黑科技機場！ 「刷臉取票」台胞證也能用！

女副校長吃光學生剩飯…同學全看呆

台灣新護照　陸批搞小動作

更多熱門

相關新聞

黎智英恐嚇記者案9/3日下午裁決！最高判2年

黎智英恐嚇記者案9/3日下午裁決！最高判2年

香港壹傳媒創辦人黎智英2017年涉嫌在維多利亞公園恐嚇東方報業集團男記者，在沒有受到挑釁的情況下，威脅「我實搵人搞×你」（我一定找人搞你）。案件日前開庭，法官聽取雙方律師的結案陳述後，訂於今（3）日下午宣判，若黎智英遭定罪，最高可被判監禁2年和罰款2000港元。

遠房親戚為紅包當公親　「一句話」秒變事主

遠房親戚為紅包當公親　「一句話」秒變事主

香港全民普篩已有71.6萬人登記！

香港全民普篩已有71.6萬人登記！

學運女神周庭獲續保　盼平安渡過24歲生日！

學運女神周庭獲續保　盼平安渡過24歲生日！

偷渡被逮！黃之鋒：12名手足可能被酷刑

偷渡被逮！黃之鋒：12名手足可能被酷刑

關鍵字：

香港國安法粵港澳要聞黎智英恐嚇

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

15歲小小彬升高中了！

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面