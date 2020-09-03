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台北22處「稻草人測速照相」！限速30反害摔　居民怒：閃心酸的

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▲▼台北「22處假測速桿」根本沒主機！限速30反害摔　居民怒：閃心酸的。（圖／取自王鴻薇臉書）

▲學園路車禍頻傳！王鴻薇：台北有22處假測速桿。（圖／取自王鴻薇臉書，下同）

記者許力方／綜合報導

台北北投學園路車禍頻傳，6月19日有20歲男大生騎車遭撞死，議員王鴻薇7月到場會勘，一看發現測速照相機竟是「空機」，居民更氣得爆料，會出車禍都是為了要閃「限速30公里」的測速照相機，議員追查發現，台北市共有22支「稻草人測速照相機」，形同虛設，尤其內湖路段位居榜首，今年就發生1211件事故。

王鴻薇7月初前往學園路會勘時，發現「假測速」照相機，對照近5年數據，事故率攀升卻沒有取締件數，懷疑北市到底有多少這樣的狀況？交通大隊當時保證，7月2日會將測速實機裝回去。

請繼續往下閱讀...

居民氣得爆料，車禍頻傳全是為了閃避那支測速照相，結果「根本是閃心酸的！」因為設置在下坡，行經該路段時必須將限速50公里降到30公里，急剎之後經常自成追撞事故。

▲▼台北「22處假測速桿」根本沒主機！限速30反害摔　居民怒：閃心酸的。（圖／取自王鴻薇臉書）

經追查，王鴻薇9月3日表示，光是台北市竟然有22處的測速照相桿「沒有主機」，形同虛設，且很多居民都知道是假的，讓她質疑「這樣的設置到底是要解決交通事故？還是只是一個裝置藝術？」對此，交通大隊回應，22處測速桿都是可以使用的，會視轄內事故輪流啟動調整主機，因此各路段還是會提醒駕駛要減速，達到警示效果。

根據北市交通大隊統計，內湖路一段的一支測速桿肇事率最高，過去一年就有高達1221件車禍，共致370傷1死，其餘依序則是承德路四段、建國高架橋、潭美街及羅斯福路六段的測速桿。

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