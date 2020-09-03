台61線苗中彰路段連續發生死亡車禍　明起增設移動式測速取締

▲台61線車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台61線西濱快速公路彰化線西路段8月底發生一起貨櫃車衝撞工程車，本(9)月初南下130.9公里苗栗房裡路段再發生砂石車追撞路容清掃車事故，造成2死3傷悲劇，交通部公路總局第二區養護工程處決定從4日起沿線增加移動式測速照相，加強取締超速違規。

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▲台61線線西路段發生貨櫃車撞工程車意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

第二區養護工程處指出，台61線限速90公里，中部路段鄰近台中港、彰濱工業區，大型重車車流量比例高於其他路段，成為道路管理單位揮之不去的隱憂，1日下午13時31分， 1日下午在苗栗房裡路段發生的砂石車追撞路容清掃車事故，2死3傷，痛失承攬廠商清掃人員令公路總局相當不捨。

▲台61線車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

為避免憾事再度發生，公路總局第二區養護工程處事發後隨即協調苗栗、台中、彰化警察單位，於台61線沿線增加移動式測速照相取締地點及頻率，遏止不良駕駛人僅於固定式測速設備路段減速後即超速行駛。

公路總局除了做好道路品質維護、突發狀況排除、即時路況宣導，在駕駛者行為約束方面，也跟地方政府警察單位合作加強違規取締及事故率宣導，盼望消除道路上移動危險因子，維護廣大用路人行車安全。

▲台61線線西路段發生貨櫃車撞工程車意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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