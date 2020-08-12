陳菊聘5名前高市府人員任機要　王鴻薇怒酸：是要「廢」？還是「肥」？





▲新任監察院長陳菊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

新任監察院長陳菊被爆出，任用的5名機要，其中包括前高雄市府的人；儘管陳菊11日強調「完全符合機要人員任用法規。」但國民黨文傳會副主委王鴻薇痛批，「欲廢監院必先自肥」，如此人事資源一把抓，把監院變成小高雄市府，這是要「廢」？還是要「肥」？

陳菊任用的5名機要中，包括前高雄市政府行政暨國際處長陳瓊華、前總統府秘書長辦公室參議謝博任、前高市府市長室機要秘書林伊辰、前高市府秘書葉曉岑，以及高市府環保局公務員洪語青等。

面對5名機要包括前高雄市府人員，王鴻薇11日在臉書上發文痛批，「不會任用私人只會用自己人」、「欲廢監院必先自肥」。

▲國民黨文傳會副主委王鴻薇。（資料圖／記者湯興漢攝）

王鴻薇表示，陳菊在廣大質疑聲中走馬上任，果然不讓大家失望，繼續照顧自己人，把一干親信都帶進了監察院，「只可惜院長機要任用只能有5人，否則陳菊必會帶更多自己人進入監察院！」

王鴻薇提到，一般首長進入新的機關，帶1、2位親信也在情理之中，而過去監察院長工作單純，前任只帶一位助理履新。陳菊大手筆把院長室5位機要提好提滿，且全部是自己的老部屬，可見不擔心院內觀瞻，甚至無視社會觀感。

王鴻薇說，陳菊曾經說要做末代監察院長，但機要秘書一口氣任用5人，莫非欲廢監院，先要自己人做好做滿？如此人事資源一把抓，把監院變成小高雄市府，這是要「廢」，還是要「肥」？接下來監察院人權委員會還會再開18個新職缺，綠營或菊家人馬還會再增胖到多少人，外界可以拭目以待。

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