江啟臣恐遭逼宮？王鴻薇：2022高雄候選人在哪才是真問題

▲高雄市長補選，江啟臣陪同李眉蓁現身競選總部發表敗選感言。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

對於傳出高雄市長補選候選人李眉蓁得票率未超過3成，國民黨主席江啟臣恐被逼宮，國民黨台北市議員王鴻薇在臉書表示，逼宮是假議題，看不到2022高雄候選人在哪才是真問題。

王鴻薇指出，高雄市長補選出爐，並不出原來預期，國民黨再度失去高雄執政權，外界有所謂333江啟臣防線之說，李眉蓁得票率26％，江啟臣被認為主席是否不保，第一，江啟臣和國民黨從未訂定江啟臣防線，第二，此刻任何想要逼宮者除非是政治笨蛋，誰逼宮誰來當家，真正有能力當家的人，會要在這個時候當家？

王鴻薇再指，國民黨明年五月就要改選黨主席，如果有意角逐黨主席，犯得著此時得罪目前國民黨中生代代表人物，急吼吼地取而代之？更何況，國民黨再遭挫敗，黨內的改革之路充滿變數，協助國民黨收拾善後是第一要務，此刻逼宮立即被貼上內鬥的標籤，犯不著。

王鴻薇認為，眼前國民黨更迫切的問題反而是，經此一仗，未來2022的高雄市長候選人在哪裡？本來這次補選沒有求勝的預期，但至少要替2022舖個底，參選人應該可以再深蹲等待下次選舉，如今李眉蓁雖是臨陣受命，但已滿身是傷，國民黨雖口頭上說2022贏回來，但人選在哪，真的該優先布局，否則大頭忙著自己黨主席布局，屆時高雄候選人真的不要再抓瞎。

王鴻薇還說，目前國民黨有14個執政縣市，大多縣市長在2022尋求連任，而台北市、桃園市、台南市和高雄市須提新人，台北，桃園各有顯性人選，台南有深耕人選，唯高雄市這次就是倉促上場，挫敗收場，下一個高雄市長人選在哪裡？難道不比逼宮議題更重要嗎？