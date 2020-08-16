　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣恐遭逼宮？王鴻薇：2022高雄候選人在哪才是真問題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高雄市長補選，江啟臣陪同李眉蓁現身競選總部發表敗選感言。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長補選，江啟臣陪同李眉蓁現身競選總部發表敗選感言。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

對於傳出高雄市長補選候選人李眉蓁得票率未超過3成，國民黨主席江啟臣恐被逼宮，國民黨台北市議員王鴻薇在臉書表示，逼宮是假議題，看不到2022高雄候選人在哪才是真問題。

王鴻薇指出，高雄市長補選出爐，並不出原來預期，國民黨再度失去高雄執政權，外界有所謂333江啟臣防線之說，李眉蓁得票率26％，江啟臣被認為主席是否不保，第一，江啟臣和國民黨從未訂定江啟臣防線，第二，此刻任何想要逼宮者除非是政治笨蛋，誰逼宮誰來當家，真正有能力當家的人，會要在這個時候當家？

▲▼高雄市長補選，江啟臣陪同李眉蓁現身競選總部發表敗選感言。（圖／記者洪正達攝）

王鴻薇再指，國民黨明年五月就要改選黨主席，如果有意角逐黨主席，犯得著此時得罪目前國民黨中生代代表人物，急吼吼地取而代之？更何況，國民黨再遭挫敗，黨內的改革之路充滿變數，協助國民黨收拾善後是第一要務，此刻逼宮立即被貼上內鬥的標籤，犯不著。

王鴻薇認為，眼前國民黨更迫切的問題反而是，經此一仗，未來2022的高雄市長候選人在哪裡？本來這次補選沒有求勝的預期，但至少要替2022舖個底，參選人應該可以再深蹲等待下次選舉，如今李眉蓁雖是臨陣受命，但已滿身是傷，國民黨雖口頭上說2022贏回來，但人選在哪，真的該優先布局，否則大頭忙著自己黨主席布局，屆時高雄候選人真的不要再抓瞎。

▲▼高雄市長補選，江啟臣現身李眉蓁競選總部發表感言。（圖／記者洪正達攝）

王鴻薇還說，目前國民黨有14個執政縣市，大多縣市長在2022尋求連任，而台北市、桃園市、台南市和高雄市須提新人，台北，桃園各有顯性人選，台南有深耕人選，唯高雄市這次就是倉促上場，挫敗收場，下一個高雄市長人選在哪裡？難道不比逼宮議題更重要嗎？

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／前一天才奔醫院探望！川普弟紐約病逝
少龍師父「我喜歡看」要求當眾脫衣！女信徒：試著看A片讓自己習
iPhone掉海裡！1hr後被基隆潛水客撿到竟「還在錄影」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選舉補助款差點拿不到！李眉蓁「低空飛過門檻」　確定進帳745萬

江啟臣恐遭逼宮？王鴻薇：2022高雄候選人在哪才是真問題

憲兵竟誘女童拍猥褻影片　憲指部記三大過汰除

陳其邁67萬票收復高雄　陳水扁提醒：不容樂觀也大意不得

高市補選重要因素是韓國瑜　人渣文本：李眉蓁陳其邁高得票率是「被激出來的」

曾說國父革命10次笨得可以！柯文哲今勉勵「同志仍需努力」　被酸同一人嗎？

高雄1/4是藍鐵票「遠勝民調」　蔡正元讚李眉蓁：不容易！預言2024逆轉總統之戰

韓國瑜最後出手也GG…史上最低票慘輸！　黨內人士鬆口「關鍵原因」

韓國瑜對10萬人笑談「吃鵝蛋」助孕！網紅同情：李眉蓁尷尬陪笑

陳其邁突破「陳菊障礙」67萬票收復高雄　李眉蓁跌破「黃昭順防線」崩盤式慘敗

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

驚險！花蓮三寶鬼切快車道右轉　他緊急煞車+180度甩尾神閃避

獨家直擊／阮經天現身二殯！　神情哀痛送別最愛阿嬤

八三夭再唱小巨蛋《想見你》必聽　 頑童MJ116合體幹大事啦！

選舉補助款差點拿不到！李眉蓁「低空飛過門檻」　確定進帳745萬

江啟臣恐遭逼宮？王鴻薇：2022高雄候選人在哪才是真問題

憲兵竟誘女童拍猥褻影片　憲指部記三大過汰除

陳其邁67萬票收復高雄　陳水扁提醒：不容樂觀也大意不得

高市補選重要因素是韓國瑜　人渣文本：李眉蓁陳其邁高得票率是「被激出來的」

曾說國父革命10次笨得可以！柯文哲今勉勵「同志仍需努力」　被酸同一人嗎？

高雄1/4是藍鐵票「遠勝民調」　蔡正元讚李眉蓁：不容易！預言2024逆轉總統之戰

韓國瑜最後出手也GG…史上最低票慘輸！　黨內人士鬆口「關鍵原因」

韓國瑜對10萬人笑談「吃鵝蛋」助孕！網紅同情：李眉蓁尷尬陪笑

陳其邁突破「陳菊障礙」67萬票收復高雄　李眉蓁跌破「黃昭順防線」崩盤式慘敗

歐冠／拜仁奪冠情勢大好？　歷史上2度擊敗巴薩後都稱王

快訊／前一天才奔醫院探望！川普弟紐約病逝

太魯閣錐麓古道維修安全設施　9月15日起分3階段封閉

陸吃播界迎末日！博主賬號直接消失...1700萬粉「美女大胃王」急避風頭

台中「一心牛排館」欠薪遭砸！　網友加碼爆料：17員工只領半薪

選舉補助款差點拿不到！李眉蓁「低空飛過門檻」　確定進帳745萬

高雄補選日媒也關注！陳其邁當選　「KMT硬不起」…NHK：看不到他們振作的徵兆

鼓勵端正社會風氣　「服務利他獎」6年發出580萬

手癢族必買！美國「粉刺擠壓板」黃色膏狀超逼真、按完還有補充包

台灣旅美女醫抗疫　與幼女分離故事登上紐約時報

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

政治熱門新聞

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

陳其邁當選！名律師笑：韓國瑜是高雄之王

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

韓國瑜出手也慘敗！黨內人士說關鍵

李眉蓁鞠躬謝票　網讚有風度

李眉蓁24萬多票　藍營「世紀慘敗」...比黃昭順還低

李眉蓁得票率25％　蔡正元：代表高雄1/4藍鐵票

李眉蓁失守「333防線」　黨內人士說話了

陳其邁突破「陳菊障礙」收復高雄

10萬人前談鵝蛋助孕　她心疼李眉蓁陪笑

阿札爾訪台未達效果！美下一招曝

李眉蓁沒被「掛0扣倒」！慘敗42萬票...全高雄還贏陳其邁3大區

陳其邁70%史上最高得票　藍6票倉變心

柯文哲曾說「國父革命10次笨得可以」　王定宇：同一人？

更多熱門

相關新聞

差點拿不到！李眉蓁低空飛過門檻進帳745萬

差點拿不到！李眉蓁低空飛過門檻進帳745萬

高雄市長補選昨（15日）結果出爐，民進黨候選人陳其邁以67萬1804票，打敗國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政，然而，這次選舉中李眉蓁不但「333防線」失守，且根據《公職人員選舉罷免法》其獲票數24萬8478票，更是低空飛過規定門檻，差點領不到補助款745萬4340元，以及保證金200萬元。

陳其邁收復高雄　陳水扁提醒：不容樂觀

陳其邁收復高雄　陳水扁提醒：不容樂觀

李眉蓁陳其邁高得票率　人渣文本：韓國瑜激出來的

李眉蓁陳其邁高得票率　人渣文本：韓國瑜激出來的

柯文哲曾說「國父革命10次笨得可以」　王定宇：同一人？

柯文哲曾說「國父革命10次笨得可以」　王定宇：同一人？

李眉蓁得票率25％　蔡正元：代表高雄1/4藍鐵票

李眉蓁得票率25％　蔡正元：代表高雄1/4藍鐵票

關鍵字：

2020高雄市長補選王鴻薇江啟臣李眉蓁

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

「加300賓士」找到了！網肉搜公開足跡

開燈見3坨粉紅雞屁股　網萌翻！

門外傳哀嚎聲！她驚見「3ｍ財神」卡圍欄

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

陳其邁當選！名律師笑：韓國瑜是高雄之王

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

德國工作確診　台灣女孩被外交部暖哭

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

3秒輾殺畫面曝！他全身破碎慘亡

韓國瑜出手也慘敗！黨內人士說關鍵

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

更多

最夯影音

更多
羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後
《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面