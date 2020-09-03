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中衛迷快看！潮橘、月河藍又上架了　成人8色+兒童黃小虎9/4限量開賣

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中衛潮橘、月河藍月夜（圖／業者提供）

▲超搶手的中衛月河藍月夜、潮橘口罩。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中衛迷注意！博客來、蝦皮商城將於9/4當天限量開賣中衛醫療口罩，成人款共有8色，其中有時尚爆表的潮橘、月河藍（月夜）可搶，另外還有一款兒童口罩；PChome 24h購物則是在9/8放預購中衛炫綠口罩防疫組，想入手的人，可密切注意開賣時間搶購。

博客來將於9/4上午開賣9款中衛口罩，除了先前推出的50片裝、售價300元的櫻花粉、深丹寧、酷黑、天空藍、海芋黃5色中衛口罩，這次新增討論度爆表的潮橘、月河藍（月夜）2色，以及黑+綠玩色款、兒童款黃小虎醫療口罩，4款皆為一盒30片入，售價260元，每人限購一盒，限量售完為止。詳細開賣時間及款式將公布在「口罩好友會」活動專區。

蝦皮商城同樣推出超搶手的中衛月河藍（月夜）醫療口罩，於9/4下午15:00開賣，單盒30片入，特價260元。蝦皮超市照常於每日傍晚17:00限量開賣MIT醫療口罩，販售品牌與價格等細節內容以頁面公布為準。

PChome 24h購物近期除了開賣美德、MOTEX 摩戴舒、康匠、艾可兒、環保媽媽等多款品牌口罩，特別公告9/8下午15:00開放預購中衛炫綠口罩防疫組，售價518元，每組帳號限購一次。

淘寶台灣自8/31起，每週一至週五下午4點限量開賣口罩國家隊的七彩口罩，星期一「善存醫用成人平面口罩+Bypera廣效抗菌液125ml」組合，每組售價380元，口罩單盒皆50片入，淡黃色、淡紫色、哈密橘3色隨機出貨；星期二「中衛天空藍」、星期三「中衛深丹寧」、星期四「中衛軍綠、星期五「中衛櫻桃紅」，單盒50片入，皆售價300元，每天上架一款，每人單次購買最多5組或5盒為限，新用戶還可現折100元。

東森購物網開賣多款MIT醫療口罩，包括淨新、摩戴舒、格安德GRANDE等，一盒50片裝，售價499～649元不等，同時也推出醫療口罩1盒50片裝+防護眼鏡+草本茶樹噴霧超值防護3件組，售價899元。另推精選口罩特惠組，搭配日用品、酒精濕巾、眼妝或小家電等，獨家超值價限時1折起。

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