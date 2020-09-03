口罩國家隊混充「大陸製」　新北藥師公會：約200多藥局使用

▲口罩國家隊竟混充「大陸製」。（圖／梁世民藥師授權提供。下同）

記者嚴云岑／台北報導

新北市藥局在整理實名制口罩時，發現口罩有簡體字列印的「产品合格证」並標示生產廠商為大陸安徽省某工廠。新北市藥師公會表示，該口罩製造廠是國家口罩隊一員，疫情初期就配送口罩給全台藥局，新北市約有200多家使用，占全市1/5，目前已通報食藥署調查。

新冠肺炎疫情爆發以來，政府開始推動「口罩實名制」，照理來說都應該是台灣製，在事件爆出後，新北市消保官於獲知訊息立即赴轄內藥局進行調查，以確保消費者權益。

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▲口罩有簡體字列印的「产品合格证」。

新北市藥師公會理事長陳昭元受訪時表示，整起事件是因某社區藥局在分裝口罩時，意外發現一包口罩中夾有有簡體字印製的「安徽安景瑞無紡布製品有限公司質檢專用章」單張，進而向公會舉報。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒也證實，昨日有接獲一起通報，但全案將由食藥署統一發言。

食藥署長吳秀梅則稍早向媒體表示，對於實名制口罩出現陸製混充品，「我自己也很疑惑」，因為藥局實名制口罩照理說都是國產、由口罩國家隊製造，照理說不會出現外國產，昨天接獲藥局通報後，已馬上請檢調介入調查。

第一線藥師都會做好把關工作，避免問題口罩流入市場，民眾不需太過緊張。