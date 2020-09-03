找到了！國家隊口罩驚見印字「产品合格」　消保官赴新北八里調查

▲新北市藥局收到印有「产品合格」字樣的口罩，消保官出面調查。（圖／新北市政府提供，下同）



記者蔡文鈴／新北報導

自新冠肺炎疫情爆發以來，政府開始推動「口罩實名制」，民眾需拿出健保卡給藥局認證才能購買口罩。不過，最新傳出有新北市藥局收到中央郵寄來自「口罩國家隊」製造的口罩後，赫然發現有疑似大陸製的口罩混雜其中，對此，新北市消保官獲知訊息後已立即赴轄內藥局進行調查，以確保消費者權益。

有藥局接受訪問表示，藥師在收到郵局寄來的實名制口罩後，都會先拆箱進行檢查，首先確認口罩數量，進行分裝時會順便確認口罩有無瑕疵，以避免消費爭議。

據了解，這批混雜陸製口罩的實明制口罩來自八里區加利科技，該工廠表示有接獲許多藥局反映，但不清楚衛和會混入陸製口罩，會配合檢調調查。

新北市藥師公會表示，該口罩製造廠是國家口罩隊一員，疫情初期就配送口罩給全台藥局，新北市約有200多家使用，占全市1/5，目前已通報食藥署調查。食藥署稍早表示，全案已進入檢調偵辦，下午四點半將開記者會說明。

新北市政府表示，部分藥局昨日在拆箱後發現口罩有簡體字列印的「产品合格证」並標示生產廠商為大陸安徽省某工廠，藥師已稟持專業下架該項產品，若民眾近日在新北市藥局買不到實名制口罩，建請民眾體諒。

新北消保官也指出，已要求藥師及新北市藥師公會做好把關工作，不要讓消費者買到問題口罩，市府會持續密切關注本案之相關調查結果，消費者如有 相關消費問題，可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。