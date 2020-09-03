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美中軍力報告低估台灣戰力！　富比世：忽略台灣「長程巡弋」飛彈

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▲▼ 雄風三型超音速反艦飛彈,雄風三型,雄瘋三型導彈。（圖／翻攝自中科院）

▲地對地中程飛彈雲峰飛彈傳已經開始量產。圖為雲峰飛彈設計基礎的雄三飛彈。（圖／翻攝自中科院）

文／中央社

美國國防部昨天公布2020年中國軍力報告，指台海軍力失衡、差距持續擴大。不過富比世（Forbes）今天一篇評論專文指出，五角大廈的報告忽略了台灣的飛彈，低估台灣戰力。

這篇由富比世的航太與國防撰稿人艾克斯（David Axe）所撰的文章指出，2020年版的中國軍力報告將中國描述成一看似打不倒的戰爭巨獸，通篇報告拉抬中國的程度遠超過台灣。

艾克斯指出，台灣海峽波濤洶湧，台灣與大陸之間有許多外島堡壘，台灣本島也少有適合登陸的海灘，地理特性給台灣很大優勢。台灣可以靠水雷或隱藏的機動反艦飛彈擊沉全新的中國兩棲突擊艦，台灣的陸戰隊可用反戰車飛彈伏擊、殲滅一支不熟山路的共軍輕裝甲營，這一切都反映出台灣享有遠比報告所形容更大的防守優勢。

他指出，五角大廈的報告最令人吃驚的是全然忽略台灣越來越多的長程巡弋飛彈。由台灣中科院研發的雲峰飛彈，能攜帶500磅的彈頭以超音速飛行達1600公里。若共軍犯台，台灣可用飛彈鎖定大陸的港口、機場與指揮總部，讓共軍在入侵前便吃足苦頭。

艾克斯表示，五角大廈報告對台灣飛彈戰力隻字未提，卻凸顯共軍大量的彈道與巡弋飛彈，給人台灣無招架之力的不實印象，其實台灣的戰力遠超過報告的形容。

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