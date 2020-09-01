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首戰即終戰？共軍飛彈射程涵蓋全台灣　3大罩門「無力全面犯台」

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▲馬英九、吳敦義上午出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲馬英九出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

前總統馬英九日前指出，共軍攻台戰略為「首戰即終戰」。不過，國防部最新出爐的「一○九年中共軍力報告書」顯示，大陸若對台灣動武，受限台灣地理環境、登陸載具與後勤能力不足，尚未完全具備全面犯台正規作戰能力。

針對行政院長蘇貞昌昨批評前總統馬英九「對不起台灣人民」，馬英九8月26日再次強調，「首戰即終戰」是國防部的智庫所提出來的報告，不是他的主張，只是他的提醒，身為總統千萬不能夠拿老百姓的生命財產開玩笑。

▲▼國防部深夜發影片強調，國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權。（圖／翻攝國防部影片）

▲國防部日前發影片強調，國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權。（圖／翻攝國防部影片）

國防部4日送至立院的「一○九年中共軍力報告書」則顯示，中共若現階段對台動武，可能採取聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰等手段。

報告指出，中共可能運用心理作戰模式、提高軍事活動強度、調整兵力布局等手段，利用實兵演習、火力示警或軍艦以「自由航行」、「無害通過」名義近距離巡弋；或封鎖我國重要港口、對外航道，以及運用火箭軍、攻陸飛彈，打擊我部分指揮體系、政軍經樞紐及形象目標，逐步瓦解我國作戰意志。

報告還提到，共軍藉由衛星偵照等手段，已完整掌握我軍事動態及完備戰場情報整備與經營，且資通電作戰能力現階段已初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系能力，同時增強遏制外軍軍事鬥爭優勢、阻斷台海通道戰力，對我威脅甚鉅。

▲東風26型導彈是大陸火箭軍新利器。（圖／視覺中國）

▲東風26型導彈是大陸火箭軍新利器。（圖／視覺中國）

此外，內容顯示，共軍加速新研飛彈部署，可針對我本外島重要港口、對外航道等實施局部封鎖作戰，同時運用彈道飛彈、巡弋飛彈及空射攻陸飛彈等，攻擊我指揮體系、政軍經樞紐等目標，部署福建當面「東風」系列各型彈道飛彈射程均可涵蓋臺灣全島，已具備摧毀或癱瘓我機場、雷達站及作戰指管中樞等重要目標能力。

不過報告強調，縱使中共對台可能採取「斬首」、奪佔澎湖或全面犯台等手段進犯，但就「聯合登島作戰」層面，中國在對台戰術戰法運用上，受限台海天然地理環境，及登陸載具與後勤能力不足，現階段尚未完全具備全面犯台的正規作戰能力。

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