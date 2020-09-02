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山東艦航母出港後下一步　《環時》曝：返南海戰備巡邏

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▲▼山東號,航母,山東艦。（圖／路透社）

▲大陸山東號航空母艦結束近日渤海演訓後，可能返回三亞母港，在南海禁行戰備巡邏。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國產山東號航空母艦1日從大連造船廠起航，預計先於渤海展開艦機融合訓練，引發外界關注，至於山東艦的下一步動向為何，大陸鷹派官媒《環球時報》2日報導稱，航母極有可能直接返回三亞母港，並擔負起戰備巡邏任務的責任，以「維護南海和平穩定。」

港媒《大公文匯》1日上午直擊，山東艦航母從造船廠起航，甲板上有殲15和直18艦載機模型，和一台橙色塗裝吊車在艦島上停留。根據遼寧海事局發布的0159號航警訊息，9月1日8時至22日8時解放軍在渤海四點連線海域執行軍事任務，判斷非常有可能為山東艦即將展開的訓練任務。

在此之前，今年5月25日，山東號航母也曾開大連造船廠，在黃海北部和渤海展開2020年度首次的出海訓練，為時23天。

大陸軍事專家李傑在《環球時報》報導中表示，山東艦此次航行訓練會對通訊、雷達、武器等進行全系統檢驗後，或許會再次返廠進行一次改進，後在第三次出海訓練時，就可能直接返回三亞母港。他說，「這個時間不會太長。」

另一軍事專家宋忠平進一步表示，山東艦返回南海後，勢必擔負戰備巡邏任務，是維護南海和平穩定的定海神針。李傑也認為，山東艦一但返回三亞母港，勢必要在南海海域開展大量訓練，進一步提高戰鬥力，這對人民信心是一個提升，也對外界產生震懾力。

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