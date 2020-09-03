　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

入秋最棒旅程！東海岸連3天「月光‧海音樂會」　來邊界漫步跳舞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼每年月光‧海音樂會總讓許多遠道而來參與的遊客，享受東海岸的浪漫而流連忘返。（圖／東管處提供，下同）

每年月光‧海音樂會總讓許多遠道而來參與的遊客，享受東海岸的浪漫而流連忘返。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理「2020東海岸大地藝術節」，9月場次「月光‧海音樂會」將自9月3日至5日連續3天，以「在邊界跳舞」、「在邊界遇見自己」及「在邊界月光森林漫步」為主題，帶著大家走進東海岸「月光‧海音樂會」秋賞之旅。   

▲▼每年月光‧海音樂會總讓許多遠道而來參與的遊客，享受東海岸的浪漫而流連忘返。（圖／東管處提供，下同） 

9月3日月光‧海音樂會以「在邊界跳舞」為主題，有曾經為知名音樂人Mazka、舒米恩編輯舞蹈的零捌玖舞團外，還有榮獲2016年金曲獎最佳原住民專輯、入圍2020年8項金曲獎提名的阿爆，更包括在春吶音樂祭獲得滿堂彩的SKARAOK爵士樂團；9月4日場次以「在邊界遇見自己」主題，透過公開投件徵選出「長濱國中-海子樂團」、「軍書十二卷」、「紅黃綠大樂隊」及「Ｎina&John那就醬樂團」4團及由中國信託文教基金會特別贊助榮獲海洋音樂大賽的「鹹豬肉樂團」帶來精彩的演出;9月5日「在邊界月光森林漫步」主題，由曾參與電視節目「聲林之王2」獲得矚目的高偉勛、來自屏東擁有豐富表演經驗的年輕樂團組合2.0樂團（Kivi吳美婷）、以台灣土地與海洋為主題創作的Cicada四重奏，以及榮獲多次金曲獎的布農族在地全方位歌手王宏恩為九月場次帶來最終的演出。

▲▼每年月光‧海音樂會總讓許多遠道而來參與的遊客，享受東海岸的浪漫而流連忘返。（圖／東管處提供，下同）

港口部落的藝術家APO'與王亭婷，在比西里岸部落的「等待漲潮阿公的魚簍」藝術創作。

今年駐地創作，除李簣至與魯瓦.里維拉（墨西哥）、歐舟與簡吟如、周學涵、杉原信幸與中村綾花（日本）等4組藝術家作品已在8月份完成亮相外，來自港口部落的藝術家APO'與王亭婷，也剛於比西里岸部落完成「等待漲潮阿公的魚簍」的藝術創作，歡迎大家前往參觀；另外為服務來到都歷園區的遊客洗手方便，特別邀請來自知本的藝術家饒愛琴創作「呼吸系列-悠遊自在」馬賽克拼貼藝術洗手台，讓防疫洗手之餘更多了份美學氛圍。 

▲▼每年月光‧海音樂會總讓許多遠道而來參與的遊客，享受東海岸的浪漫而流連忘返。（圖／東管處提供，下同）  

來自知本的藝術家饒愛琴創作「呼吸系列-悠遊自在」馬賽克拼貼藝術洗手台。

9月份開放藝文工作室，包含【足渡蘭】、【石梯窯】、【台十一藝文工作室】、【慢漫大地循環工作室】、【藝芽音遊工作室 - 巴賴】、【蘭調織女】、【饒愛琴伊命工作室】及【王郁文好的擺】等8處開放工作室，均也安排了多種手作藝術活動內容，包含括植物皂學、窯燒、美學採集、酵釀文化及音樂企劃等體驗設計，讓遊客能藉由與在地藝術家近距離接觸，實際感受體驗東海岸的生活美學。 

▲▼每年月光‧海音樂會總讓許多遠道而來參與的遊客，享受東海岸的浪漫而流連忘返。（圖／東管處提供，下同）

▲▼現場市集推出「飛魚餅」、「封仔餅」等大地藝術節專屬包裝伴手禮。

為落實防疫新生活及安心旅遊，東管處於月光·海音樂會現場設置有體溫偵測儀，請參加遊客務必戴上口罩並遵守工作人員引導依防疫動線安心進退場；而為落實垃圾減量，請參與遊客攜帶環保餐具，為環境盡一份心力；另配合經濟振興政策，振興券與藝FUN券皆可於「創藝市集」使用，參與攤友搭配推出相關優惠方案，讓振興消費方便無虞；此外現場亦同步推出「大地藝術禮贈品套裝組」及「藝術節限量野餐墊」限定優惠商品。

▲▼每年月光‧海音樂會總讓許多遠道而來參與的遊客，享受東海岸的浪漫而流連忘返。（圖／東管處提供，下同）

大眾運輸規劃安排每場次三班來回的月光海付費接駁專車服務，讓旅客們參加活動更加便利，也不用擔心停車問題。今年建置了特色化之旅遊資訊平台，參考全球網路使用趨勢，完成了全台首創高解析2K的即時動態影像設備，除同步於月光.海音樂會舞台展現其即時夜間攝影功能外，即日起於東管處官網提供都歷園區即時影像功能，讓國內外旅客透過螢幕就能身歷其境觀看太平洋四季變化及日出月升美景。

「2020東海岸大地藝術節」活動豐富精彩，詳細資訊可至東管處網站 www.eastcoast-nsa.gov.tw/ 或藝術節活動網站 www.teclandart.tw 查詢，活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」及「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲頁。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
快訊／北市自強隧道冒濃煙！　隧道封閉中大回堵
快訊／抓到了！這家廠商口罩混充「大陸製」　食藥署16:30說
快訊／4歲女童「遭殺害埋屍」！　藏屍住家附近
快訊／參觀士林科教館　20多歲男墜樓亡
實名制口罩混充「大陸製」　新北約200多藥局使用
快訊／館長出院了！　中彈第7天低調返家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假三倍券案提抗告　詹永茂拜會王家貞說明「不得不」抗告之原由…

台南藍軍聯手無黨轟蔡政府「美豬騙局」　要求陳吉仲下台

國道一新營段3車連環撞 　轎車嚴重擠縮造成2死1傷

電腦也會挑文旦！甜度秒分辨...日檢測量7噸　花蓮引進設備搶第一

警察扮阿公騎車不戴安全帽接孫女　總舖師里長合拍微電影交通宣導

入秋最棒旅程！東海岸連3天「月光‧海音樂會」　來邊界漫步跳舞

母湯母湯...宜蘭火車站路口「小綠人」唱新歌　過馬路好有趣

太可愛了！金門反貪宣導小物「迷你鱟寶寶布偶」超萌

2個月大女嬰罹患C肝...吸毒媽垂直感染　雁行醫療照護團急救援

台中女火場亡！最後求救電話曝光　打給老公「煙很大，看不到...」

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

假三倍券案提抗告　詹永茂拜會王家貞說明「不得不」抗告之原由…

台南藍軍聯手無黨轟蔡政府「美豬騙局」　要求陳吉仲下台

國道一新營段3車連環撞 　轎車嚴重擠縮造成2死1傷

電腦也會挑文旦！甜度秒分辨...日檢測量7噸　花蓮引進設備搶第一

警察扮阿公騎車不戴安全帽接孫女　總舖師里長合拍微電影交通宣導

入秋最棒旅程！東海岸連3天「月光‧海音樂會」　來邊界漫步跳舞

母湯母湯...宜蘭火車站路口「小綠人」唱新歌　過馬路好有趣

太可愛了！金門反貪宣導小物「迷你鱟寶寶布偶」超萌

2個月大女嬰罹患C肝...吸毒媽垂直感染　雁行醫療照護團急救援

台中女火場亡！最後求救電話曝光　打給老公「煙很大，看不到...」

國家隊口罩驚見「大陸安徽製」　消保官一查全來自新北這家工廠

找到了！國家隊口罩驚見印字「产品合格」　消保官赴新北八里調查

中印兩軍在邊境部署坦克 已進入彼此射程內

當柯文哲面告文宣部狀？高虹安喊冤：搞得我很兇

快訊／北市自強隧道「電器故障」冒濃煙！隧道封閉中　交通大回堵

熱火「罰球」奪勝惹議　林書豪：他們整季都沒受應有尊重

國內生技廠新冠新藥「重症患5天康復」　張上淳：需待整體試驗報告

二伯久違穿比基尼！　上下都露…產後5個月「真實身材」現形

陳時中「全豬開放」引熱議！陳吉仲：美豬賣台佔全國消費1%水準

車行簡訊「接受檢測以免受罰！」他暴怒：是恐嚇　網喊支持打臉了

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

地方熱門新聞

台中女命喪火場　最後求救電話曝光

「在家報稅真安心」中獎名單公布

金門老兵集合了！縣府發教召令　35個神秘師隊徽全曝光

宜蘭「小綠人」唱新歌　過馬路好有趣

獨／池上美景不復在？光電大舉入侵

桃園女到三地門會網友迷路　警助平安返家

金門反貪宣導小物「迷你鱟寶寶布偶」超萌

中元普渡新化警「綠乖乖」上桌！

新竹火車站站前廣場開放　城市門面升級

1400萬灰狗變80萬廢鐵　他狂買8輛

吸毒媽垂直感染　2月女嬰罹患C肝

國道一新營連環撞造成2死1傷

新竹縣府門口丟2.4億！失主身分曝光

台南男到屏東「想看燈會」　阿嬤接警電話嚇一跳

更多熱門

相關新聞

慈濟靜思好話音樂會溫馨登場

慈濟靜思好話音樂會溫馨登場

「靜思智慧語‧好話遍寰宇」音樂人文饗宴暨吉祥月祈福會，30日於慈濟台南靜思堂舉行，台南市長黃偉哲出席致意，感謝慈濟人對社會的關懷與貢獻，讓愛傳遞至需要被照護的各個角落，也期許未來台南市政府攜手慈濟，進一步擴大公益關懷的力量。

粉紅泡泡夜掀夏戀序幕　花蓮連5天嗨翻

粉紅泡泡夜掀夏戀序幕　花蓮連5天嗨翻

熱氣球知本溫泉光雕音樂會　2萬2千人向父親致敬

熱氣球知本溫泉光雕音樂會　2萬2千人向父親致敬

3汪見媽「電動馬達」啟動狂跳舞

3汪見媽「電動馬達」啟動狂跳舞

爸媽隨音樂浮誇扭　柴趴沙發看傻眼

爸媽隨音樂浮誇扭　柴趴沙發看傻眼

關鍵字：

入秋東海岸月光‧海音樂會邊界漫步跳舞駐地創作

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

15歲小小彬升高中了！

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面