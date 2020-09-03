入秋最棒旅程！東海岸連3天「月光‧海音樂會」　來邊界漫步跳舞

▲每年月光‧海音樂會總讓許多遠道而來參與的遊客，享受東海岸的浪漫而流連忘返。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理「2020東海岸大地藝術節」，9月場次「月光‧海音樂會」將自9月3日至5日連續3天，以「在邊界跳舞」、「在邊界遇見自己」及「在邊界月光森林漫步」為主題，帶著大家走進東海岸「月光‧海音樂會」秋賞之旅。

9月3日月光‧海音樂會以「在邊界跳舞」為主題，有曾經為知名音樂人Mazka、舒米恩編輯舞蹈的零捌玖舞團外，還有榮獲2016年金曲獎最佳原住民專輯、入圍2020年8項金曲獎提名的阿爆，更包括在春吶音樂祭獲得滿堂彩的SKARAOK爵士樂團；9月4日場次以「在邊界遇見自己」主題，透過公開投件徵選出「長濱國中-海子樂團」、「軍書十二卷」、「紅黃綠大樂隊」及「Ｎina&John那就醬樂團」4團及由中國信託文教基金會特別贊助榮獲海洋音樂大賽的「鹹豬肉樂團」帶來精彩的演出;9月5日「在邊界月光森林漫步」主題，由曾參與電視節目「聲林之王2」獲得矚目的高偉勛、來自屏東擁有豐富表演經驗的年輕樂團組合2.0樂團（Kivi吳美婷）、以台灣土地與海洋為主題創作的Cicada四重奏，以及榮獲多次金曲獎的布農族在地全方位歌手王宏恩為九月場次帶來最終的演出。

▲港口部落的藝術家APO'與王亭婷，在比西里岸部落的「等待漲潮阿公的魚簍」藝術創作。

今年駐地創作，除李簣至與魯瓦.里維拉（墨西哥）、歐舟與簡吟如、周學涵、杉原信幸與中村綾花（日本）等4組藝術家作品已在8月份完成亮相外，來自港口部落的藝術家APO'與王亭婷，也剛於比西里岸部落完成「等待漲潮阿公的魚簍」的藝術創作，歡迎大家前往參觀；另外為服務來到都歷園區的遊客洗手方便，特別邀請來自知本的藝術家饒愛琴創作「呼吸系列-悠遊自在」馬賽克拼貼藝術洗手台，讓防疫洗手之餘更多了份美學氛圍。

▲來自知本的藝術家饒愛琴創作「呼吸系列-悠遊自在」馬賽克拼貼藝術洗手台。

9月份開放藝文工作室，包含【足渡蘭】、【石梯窯】、【台十一藝文工作室】、【慢漫大地循環工作室】、【藝芽音遊工作室 - 巴賴】、【蘭調織女】、【饒愛琴伊命工作室】及【王郁文好的擺】等8處開放工作室，均也安排了多種手作藝術活動內容，包含括植物皂學、窯燒、美學採集、酵釀文化及音樂企劃等體驗設計，讓遊客能藉由與在地藝術家近距離接觸，實際感受體驗東海岸的生活美學。

▲▼現場市集推出「飛魚餅」、「封仔餅」等大地藝術節專屬包裝伴手禮。

為落實防疫新生活及安心旅遊，東管處於月光·海音樂會現場設置有體溫偵測儀，請參加遊客務必戴上口罩並遵守工作人員引導依防疫動線安心進退場；而為落實垃圾減量，請參與遊客攜帶環保餐具，為環境盡一份心力；另配合經濟振興政策，振興券與藝FUN券皆可於「創藝市集」使用，參與攤友搭配推出相關優惠方案，讓振興消費方便無虞；此外現場亦同步推出「大地藝術禮贈品套裝組」及「藝術節限量野餐墊」限定優惠商品。

大眾運輸規劃安排每場次三班來回的月光海付費接駁專車服務，讓旅客們參加活動更加便利，也不用擔心停車問題。今年建置了特色化之旅遊資訊平台，參考全球網路使用趨勢，完成了全台首創高解析2K的即時動態影像設備，除同步於月光.海音樂會舞台展現其即時夜間攝影功能外，即日起於東管處官網提供都歷園區即時影像功能，讓國內外旅客透過螢幕就能身歷其境觀看太平洋四季變化及日出月升美景。

「2020東海岸大地藝術節」活動豐富精彩，詳細資訊可至東管處網站 www.eastcoast-nsa.gov.tw/ 或藝術節活動網站 www.teclandart.tw 查詢，活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」及「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲頁。

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