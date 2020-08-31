建中校友夜闖母校拍照！串「嗯啊男男片」：學長我不敢了…下場曝

▲有網友3月間在臉書爆料，有人闖入建國中學的教室拍性愛影片。（圖／翻攝自臉書）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

台北市建國中學3月間遭爆料，有人3月間趁著放學闖入教室拍攝性愛影片，還上傳至網路平台。校方得知消息後，隨即報警處理。警方事後找到趙姓校友，原來他是為了噱頭才會與吳姓男友人進入校園拍照，再前往摩鐵拍攝「○○&○○學長」謎片。事後2人遭北檢依妨害風化罪給予緩起訴，條件是各繳付2萬、1萬5千元的罰金給國庫。

回顧整起事件，3月間有網友在北市建國中學的黑特粉絲團爆料，有人闖入校園教室穿著疑似該校的校服拍攝性愛片，提醒大家放學之後要記得鎖好門窗，也有網友爆料，影片有被上傳到付費平台供他人觀看，拍攝者還在影片中激情吶喊「學長我不敢了」引發外界熱議。校方得知消息後，對影片主角氣炸提告妨害名譽、侵入住居以及散播猥褻影片。

▲有網友加碼PO出影片內容。（圖／翻攝自臉書）

據了解，拍攝者趙男與吳男年約20多歲，想靠拍片在網站上賺點閱率分紅，其中趙姓男子是建中校友，他們闖入建中教室拍些情境照，加上在外面旅館內拍的性愛畫面，串成「○○&○○學長」，剪輯露點的預告片，放在推特上吸引網友點擊onlyfans的網站看完整版。

吳姓男子到案後坦承犯行，表示最後的網站點擊分潤也只賺了幾萬元，趙男剛開始一直保持沉默不配合偵辦，經辦案人員勸說，建中校方也同意給2個年輕人機會，撤回侵入住宅和妨害名譽告訴，趙男才認罪，因放到推特的影片內容已經構成散布猥褻物品罪，屬於公訴罪，檢察官給予2人緩起訴1年處分，吳男須繳交1萬5元給國庫，趙男則要繳2萬元。

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