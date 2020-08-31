　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

建中校友夜闖母校拍照！串「嗯啊男男片」：學長我不敢了…下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲網友在臉書爆料，有團體闖入北部一間明星高中的教室拍性愛影片。（圖／翻攝自臉書）

▲有網友3月間在臉書爆料，有人闖入建國中學的教室拍性愛影片。（圖／翻攝自臉書）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

台北市建國中學3月間遭爆料，有人3月間趁著放學闖入教室拍攝性愛影片，還上傳至網路平台。校方得知消息後，隨即報警處理。警方事後找到趙姓校友，原來他是為了噱頭才會與吳姓男友人進入校園拍照，再前往摩鐵拍攝「○○&○○學長」謎片。事後2人遭北檢依妨害風化罪給予緩起訴，條件是各繳付2萬、1萬5千元的罰金給國庫。

回顧整起事件，3月間有網友在北市建國中學的黑特粉絲團爆料，有人闖入校園教室穿著疑似該校的校服拍攝性愛片，提醒大家放學之後要記得鎖好門窗，也有網友爆料，影片有被上傳到付費平台供他人觀看，拍攝者還在影片中激情吶喊「學長我不敢了」引發外界熱議。校方得知消息後，對影片主角氣炸提告妨害名譽、侵入住居以及散播猥褻影片。

▲網友在臉書爆料，有團體闖入北部一間明星高中的教室拍性愛影片。（圖／翻攝自臉書）

▲有網友加碼PO出影片內容。（圖／翻攝自臉書）

據了解，拍攝者趙男與吳男年約20多歲，想靠拍片在網站上賺點閱率分紅，其中趙姓男子是建中校友，他們闖入建中教室拍些情境照，加上在外面旅館內拍的性愛畫面，串成「○○&○○學長」，剪輯露點的預告片，放在推特上吸引網友點擊onlyfans的網站看完整版。

吳姓男子到案後坦承犯行，表示最後的網站點擊分潤也只賺了幾萬元，趙男剛開始一直保持沉默不配合偵辦，經辦案人員勸說，建中校方也同意給2個年輕人機會，撤回侵入住宅和妨害名譽告訴，趙男才認罪，因放到推特的影片內容已經構成散布猥褻物品罪，屬於公訴罪，檢察官給予2人緩起訴1年處分，吳男須繳交1萬5元給國庫，趙男則要繳2萬元。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

高雄少女失聯2天…警找到嫌疑車！37歲大叔喊不認識：她搭我便車

快訊／北市墜樓意外！「女子摔大樓中庭」慘死…警封鎖現場調查中

剛考到證照…興大生回宿舍遭「毒駕白賓士」撞死！父母心碎：毀了

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
藏壽司食物冒白點！民眾控「發霉」　業者急檢驗：全面下架
少女失聯2天！警列「4嫌疑人」續追　爸心痛：吃不下、睡不著
快訊／《半澤直樹2》女星病逝　享年31歲
又有熱帶低壓生成！「海神」最快明轉颱　未來路徑出爐
親媽指張庭是第三者！林瑞陽兒接演《戲說》…出面回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨派女遭逮狂抵抗…女警手指「啪一聲」扭斷　和解獲緩刑

建中校友夜闖母校拍照！串「嗯啊男男片」：學長我不敢了…下場曝

全台6成車禍發生在路口！　9月1日全國交通大執法嚴格取締

阿里山咖啡商標圖像遭冒用　臉書一頁式廣告賣的是大陸貨

少女失聯2天！高雄警「列4嫌疑人」持續追　爸嘆：吃不下也睡不著

26歲騎士撞「違停休旅車」破頭慘死　家屬招魂望紅線悲慟不語

女中士控遭霸凌逼退伍！軍方怒揭真相...入侵電腦偷資料+考績太爛

嘉義轎車撞路樹再衝圍籬側翻　差點闖進鐵道！2男女驚魂

快訊／北市墜樓意外！「女子摔大樓中庭」慘死…警封鎖現場調查中

縱火燒死電眼按摩妹！狠男辯：想嚇嚇她…遭判無期徒刑

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

獨派女遭逮狂抵抗…女警手指「啪一聲」扭斷　和解獲緩刑

建中校友夜闖母校拍照！串「嗯啊男男片」：學長我不敢了…下場曝

全台6成車禍發生在路口！　9月1日全國交通大執法嚴格取締

阿里山咖啡商標圖像遭冒用　臉書一頁式廣告賣的是大陸貨

少女失聯2天！高雄警「列4嫌疑人」持續追　爸嘆：吃不下也睡不著

26歲騎士撞「違停休旅車」破頭慘死　家屬招魂望紅線悲慟不語

女中士控遭霸凌逼退伍！軍方怒揭真相...入侵電腦偷資料+考績太爛

嘉義轎車撞路樹再衝圍籬側翻　差點闖進鐵道！2男女驚魂

快訊／北市墜樓意外！「女子摔大樓中庭」慘死…警封鎖現場調查中

縱火燒死電眼按摩妹！狠男辯：想嚇嚇她…遭判無期徒刑

坐SuperM C位「左泰民、右Lucas」無違和　金希澈羞：差20歲耶！

FDA考慮提前通過疫苗批准　外界憂心取悅川普缺公信力

SBL／夏季挑戰賽傷兵潮　蔣淯安、簡浩高掛免戰牌

許瑋甯自認「為浪漫而生」　不願委屈嫁人：爸媽會心疼

房屋錯位相沖「像被大刀切到」犯壁刀煞！命理師一面鏡簡單化解

瑞芳警開學日加強護童勤務　九份觀光景區加強取締未禮讓行人

前議長疑被施壓導致猝逝　韋德齊：大陸越打壓我越想訪台

來去牙醫診所玩！義大利Atelier Giavenale打造多彩柔和的遊戲候診空間

美國豬進口...林口黑毛豬沒在怕！每年可提供440萬公斤

疫情把旅行社推入冰封期…東南旅遊：較往年少了95%業績

社會熱門新聞

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

高雄少女失聯2天…警找到嫌疑車！37歲大叔喊不認識：她搭我便車

嫌疑車內部曝光　少女仍失蹤

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

破窗尋女友見「男裸躺在床」！下秒慘遭K破相

國一女見網友失聯　學校3項聲明

館長案槍手速成「殺手」　安家費曝

少女失聯定位後又關機　警鎖定旅館找人

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

高雄少女GPS又動了！警轉移陣地搜尋

更多熱門

相關新聞

「蘆竹王陽明」重判10年與2年8月定讞

「蘆竹王陽明」重判10年與2年8月定讞

自封「蘆竹王陽明」的富少李威德拍攝自己與女友、網友的性愛影片後PO網，被害女子中年紀最輕的甚至只有15歲，行徑不輸給犯下性侵偷拍案定讞的李宗瑞。李威德一二審遭重判10年與2年8月，2年8月部分可以易科罰金。案件上訴第三審，最高法院31日駁回上訴定讞，李男須入獄服刑。

獨／男性理想清槍次數！泌尿名女醫4個字回應了

獨／男性理想清槍次數！泌尿名女醫4個字回應了

台南長中橄欖球校友聯誼賽開打

台南長中橄欖球校友聯誼賽開打

一壞壞就頭痛！專家曝「性交頭痛」關鍵原因

一壞壞就頭痛！專家曝「性交頭痛」關鍵原因

台大指考錄取85%來自六都　建中236人、北一女154人

台大指考錄取85%來自六都　建中236人、北一女154人

關鍵字：

建中校友性愛

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

15歲小小彬升高中了！

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

高雄少女失聯2天…警找到嫌疑車！37歲大叔喊不認識：她搭我便車

嫌疑車內部曝光　少女仍失蹤

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

楊偉中逝世2年　陳以真首PO文：很思念

「售」中間一橫特別長！藏特殊用意

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面