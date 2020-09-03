快訊／雷雨彈開炸！花東中投防冰雹、雷擊　11縣市大雨特報

記者賴文萱／台北報導

最後更新時間：14:50

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（3）日下午擴大大雨特報範圍，包含南投、屏東、花蓮地區及苗栗至高雄、宜蘭、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者黃克翔攝）

▲氣象局也針對「花蓮縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

氣象局也針對「花蓮縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分止。示警區域包含花蓮縣富里鄉、卓溪鄉；台東縣成功鎮、池上鄉、東河鄉、海端鄉，需慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲。

▲氣象局針對「台中市、南投縣」也發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

另針對「台中市、南投縣」也發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分止。示警區域包含台中市東勢區、新社區、霧峰區、太平區、和平區；南投縣南投市、埔里鎮、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉。

大雨特報縣市：

苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

今天受到低壓帶影響，各地都是屬於容易下雨的天氣，清晨除南部有短暫陣雨或雷雨外，中部以北沿海地區也會開始下雨，白天降雨範圍擴大，各地山區及平地出現短暫陣雨或雷雨的機率都高，容易有局部較大雨勢發生，晚上雨勢趨緩，但西半部及東北部仍有局部降雨。

溫度方面，由於雲多下雨，天氣不像昨天那麼炎熱，各地高溫約32到34度，北台灣加上有微弱東北風吹下來，高溫下降幅度較多。

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