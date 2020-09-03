港大學生會「迎新影片」諷刺陸生　校方要求下架致歉

▲香港大學生會迎新映片遭轟歧視陸生。（圖／翻攝香港大學校園電視）

文／中央社記者張謙香港3日電

據報導，香港大學學生會日前改編了校方發放的迎新影片，內容涉及諷刺中國大陸學生，學生會其後在校方的要求下刪除片段及致歉。

綜合本地媒體的報導，港大8月31日開學，校方發布了一輯迎新影片，學生會的校園電視其後利用片段進行「二次創作」，把港大英文名稱HKU（The University of Hong Kong）改為大陸普通話拼音的XGU（The University of Xiang Gang）。

「二創」片段開頭即稱歡迎新一群「大陸學生和老大哥的間諜們」（mainland students & spies of the Big Brother），並諷刺校方以巨額獎學金吸引來的大陸省文科狀元成績不佳。

其餘片段還諷刺校方侵犯院校自主及學術自由、管理層立場親共，以及解僱法律系副教授戴耀廷等。

校方其後發表聲明譴責學生會的做法，又批評影片內容包含欺凌及仇恨言論，要求校園電視移除片段及公開道歉。

校方表示，片中描述僅以學生的出生地而歧視他們，在世界任何地方都將受到譴責。仇恨、欺凌和偏執不能偽裝成言論自由，這在港大「無處可容」。

港大建築學院院長偉仕達（Chris Webster）也向該院師生、校友發信，批評片段為「低級趣味的影片」，認為內容極具冒犯性。

據報導，學生會校園電視其後表示，經與校方商討後，願意向所有受片段影響的人致歉，並把片段下架，又澄清製作片段沒有攻擊任何人的意圖，僅為政治諷刺及模仿。

▲香港大學。（圖／CFP）