港大校委會18：2投票通過解雇　戴耀廷控：外部勢力找代理人所為

▲佔中九子之一的戴耀廷（左二）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

香港大學校委會在28日下午五點舉行例會，會中以18:2的壓倒性票數，通過即時解雇「佔中九子」之一、香港大學法律系副教授戴耀廷。對此，戴耀廷28日晚間在臉書發表聲明，指出「辭退我的決定，並不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出。」

戴耀廷身為2014年「佔領中環案」的發起人之一，在2019年4月遭到被西九龍裁判法院以「串謀公眾妨擾」及「煽惑他人公眾妨擾」，判處16個月有期徒刑，並在同年8月獲准以10萬港幣（約新台幣40萬元）交保外出，等候上訴。

根據《香港01》報導，香港大學校委會擁有23名成員，在28日下午的會議當中，以18:2的票數通過，決議即時解雇戴耀廷，其中有3人未投票。

對此，戴耀廷也在臉書上回應，這標誌香港學術自由的終結。香港學術機構的教研人員，再難自由地對公眾，就一些政治或社會爭議事情，發表具爭議的言論。香港的學術機構再不能保護其成員免受內部及外在的干預。

▲「佔領中環」發起人陳健民、戴耀廷和朱耀明。（圖／路透社）

戴耀廷表示，若仍有疑問「一國一制」是否已臨到香港，他的個案應足以釋疑。

他非常感謝香港大學培育我成為一名法律學生、法律老師、法律學者及法治的守護者。當目睹所愛的大學沉淪，我感到心痛。

最後，戴耀廷也強調，「我會以另外的身份繼續法治的研究及教學工作，也不會停止為香港的法治而戰。我有信心在未來，會見到一所自由的港大重生。」

據報導，其實佔中案爆發後，曾有多位親中派人士建言港大革除戴耀廷的教職，不過全球400學者隨即以連署的方式呼籲港大不要解雇戴耀廷。港大教委會7月曾對此開會決議，認為雖然戴耀廷曾因佔中案被判入獄，但當時以理由不充分而沒有通過。

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