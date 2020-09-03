手機就能繳交通違規罰單　今起新增「行動支付」可即時查詢繳費

▲即日起，交通違規罰單可透過LINE Pay Money及嗶嗶繳等行動支付完成繳費。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

為提供民眾更便利、多元之交通違規及違反強制險罰鍰繳納服務，交通部公路總局與台灣票據交換所合作，透過金融業代收即時服務平台（eFCS）整合LINE Pay Money及嗶嗶繳等行動支付。自今（3）日起，提供即時繳納交通違規及違反強制險罰鍰服務，違規人透過手機APP輸入相關資料查詢，並自行負擔13元手續費，即可完成繳費。

公路總局指出，除現有之郵局、超商、網路、電話語音信用卡繳納等多元繳費方式外， LINE Pay Money及嗶嗶繳為首批上線行動支付代收交通違規及違反強制險罰鍰服務之管道，未來將持續導入其他支付業者如橘子支付等，便利民眾使用行動裝置繳費。

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▲LINE Pay Money及嗶嗶繳為首批上線行動支付代收交通違規及違反強制險罰鍰服務之管道。（圖／記者周宸亘攝）

今起只要一機在手，除了不用再持紙本罰單繳款或擔心罰單遺失，亦可免除出門提領現金或繳納罰鍰的不便，隨時隨地皆能輕鬆完成繳費。

另台灣票據交換所指出「嗶嗶繳」自即日起至109年12月31日止，推出「嗶粉淘金」三重送的優惠，註冊金：新註冊會員於活動期間，完成所有註冊流程，即可獲得新台幣66元獎勵金；繳費金：當月每成功繳費2筆帳單即可獲得新台幣30元獎勵金，每位會員每月回饋上限為300元；加碼金：只要成功繳費交通罰鍰、汽燃費、學雜費、地方稅等帳單，即可獲得每筆新台幣10元獎勵金，每位會員每月回饋上限為100元，繳費越多，回饋越多。

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