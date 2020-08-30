桃園客運偽造工時！公總突襲「現抓245件違規」　重罰220.5萬

▲客運工會爆料，桃園客運業者鑽漏洞偽造駕駛工時。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣汽車客運產業工會爆料，桃園客運業者要求駕駛使用2個隨身碟，偽造工時合法，導致駕駛工時長達16小時。交通部公路總局昨晚啟動無預警派員查核，查獲245件違法情事，重罰220.5萬元。

公路總局表示，昨日責成新竹區監理所立即啓動無預警派員至客運公司進行駕駛工時查核，並查獲245件異常使用駕駛人USB違規案件，依公路法第77條規定從重處罰，罰220萬5000元整；另查並無所稱監理人員通知桃園客運的情事。

請繼續往下閱讀...

公路總局指出，桃園客運有市區公車路線193條，公路客運8條，該公司駕駛係採混合調度。這次發現公路客運駕駛使用市區公車駕駛USB，確實有未善盡管理人的責任，新竹區監理所除依規定處分外，已責令該公司立即改善，並要求該公司提出完整改善計畫。

公路總局並表示，對於客運駕駛員駕駛時間應符合法令規定的要求至為重視，除按季召開檢討會議外，自108年起即已要求各區監理所於路檢聯稽或至各客運場站查核時加強駕駛人身分比對，如經確認與上傳至動態系統之資料不一致者，應要求立即改正並對該公司依法處罰，迄今已查獲26件。

▲客運乘載數十名旅客，駕駛的精神狀況相當重要。（圖／記者張一中攝）



為管理客運駕駛工時，交通部公路總局要求國道客運駕駛每人配置1個隨身碟，在開車時必須插入隨身碟，記錄工時與行車動態，近日將發文要求所有客運業者，必須於今年底前完成配備。

台灣汽車客運產業工會理事范光明昨表示，許多客運業者刻意鑽漏洞，他爆料，桃園客運竟讓駕駛一人使用2個隨身碟，如A駕駛開車，卻使用B駕駛的隨身碟，當時B駕駛可能在開市區公車，不需要使用隨身碟，以此投機取巧的方式，偽造駕駛工時合法。

范光明指出，工會上周三已申請勞檢，主管機關卻到現在仍無動作，過去公總監理站派人調查，出發前竟還通知業者，調查後則回報沒有異狀，他直言「到底是政府包庇業者，還是業者欺騙政府？」

范光明表示，客運業者鑽漏洞，導致駕駛工時超長，有人連續上班11天、15天，甚至每天只睡3小時，精神狀況極差，工會不排除將針對失職的公總官員提告。