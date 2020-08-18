有繳就有機會！汽燃費抽獎400位得獎名單一次看　最大獎萬元禮券

▲公路總局汽燃費抽獎活動，第二階段400名得獎者已順利抽出。（圖／示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

有繳就有抽獎資格！公路總局舉辦「鼓勵提前繳納汽車燃料費暨申辦委託轉帳代繳汽燃費或汽燃費電子繳款單」活動，在律師見證下，已於14日上午10時30分，抽出第二階段共400位幸運得主，民眾可透過該局網站（網址：https://bit.ly/2Y9rLLB）查詢得獎名單。

公路總局表示，凡自用汽（機）車車主擁有之車輛，符合提早繳納、申辦約扣或電單服務等資格者均可自動取得參加資格，不需其他報名手續。同一車主名下所有符合活動資格車輛均可參加抽獎，惟同一車主限得1獎項，最大獎為1萬元郵政禮券。

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▲今年自用汽機車燃料費開徵期，已於7月31日截止。（圖／台中監理所提供）

公路總局表示，自用汽、機車燃料費固定於每年7月開徵，繳納期限至7月31日止，為擴大省紙減碳政策成果，今年特別推出兩階段抽獎活動。

提醒這次抽獎活動得主，領獎時請注意：發函通知得獎人領獎事宜，得獎人必須提供身份證明文件（如需繳納稅法規定之相關稅捐者並須完成繳納）方可領獎；得獎人必須於該局指定日期前完成領獎手續，逾期視同放棄得獎資格，歉難補發。

如有洽詢事宜，可於政府行政機關辦公日之每日上午9點半至12點，下午1點半至5點間，洽公路總局監理組企劃科（電話：02-2307-0123轉分機2408）。

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