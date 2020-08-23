GAY等「敏感不雅聯想字眼」未列車牌英文編碼　公路總局：徵詢更多意見

▲車牌對應英文單字字義，對部分民眾而言相當重要。（圖／記者黃孟珍翻攝）

文／中央社記者汪淑芬台北22日電

公路總局在新制車牌編碼中，剔除包括GAY等24組敏感、不雅聯想的英文碼，同志團體認為應開放讓民眾選擇。公路總局說，會再徵詢更多外界意見。

公路總局2012年12月推出新制車牌，前3碼為英文，後4碼是阿拉伯數字，但剔除24組有敏感、不雅字眼等聯想的英文碼，被剔除的英文碼包含MAD（瘋子）、NUN（尼姑）、SEX（性）、SLY（狡猾）、BAD（壞的）、GAY（同志）、ASS（屁眼）、BUM（無賴）、BRA（胸罩）、CRY（哭泣）等。

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同志團體認為，公路總局其實不需要替大家決定哪些英文碼有爭議，畢竟每個字對每個人來說的意義與想法都不太一樣，有些字可能有很多人想要，應開放讓民眾選。

公路總局長許鉦漳說，之前是因為有民眾反映某些字眼不雅，所以新車牌才事先將某些可能有爭議的車牌編碼先保留不用。現在社會上又有一些不同的看法，公路總局會再徵詢更多意見來做適當處置。

公路總局監理組副組長吳季娟說，24組暫不列入編碼英文碼，並非一律永久不採用，而是有較多正反兩面爭議，在實際編碼時，會再檢視評估，而新式車牌編碼上路至今，目前只進行到B開頭的編碼。