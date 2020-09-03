好市多「神級甜點一口8元」CP值爆　6千人秒嗑整盒：此生必回購！

▲一小格僅8元，熱量卻超母湯！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

螞蟻人暴動了！日前好市多爆紅的「冷凍提拉米蘇」又再度刮起旋風，近日多位民眾不約而同發文，大讚這款冰品回購率超高，還被列為「去costco一定要買它！」另有達人拿此款與好市多自製的10吋提拉米蘇做比較，認為前者雖然甜了一些，但包在貝果裡享用，再配上香濃黑咖啡，「人生無遺憾了～」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享必回購的經典甜點，就是這一款冷凍提拉米蘇，一盒共有18小等份，尤其呈現微退冰狀態下，「吃起來有冰淇淋的感覺」也似蛋糕的口感，讓人忍不住一口接一口。

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不過小心別吃上癮，畢竟每一口都是肥滋滋的熱量，原PO笑稱，「幫各位算了一下一格72大卡！斟酌使用喔！」至於價格部分，「279元，500gx2盒」，等於每一格僅8元，CP值超高。而社團內也出現多則勸吃文，吃貨們吶喊，「答應我，去Costco一定要買它！」

▲提拉米蘇超欠吃！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



邪惡文曝光後，讓6千多名網友噴口水回應，「一打開蓋子已經看不到所謂的1格1格，根本就變成1盒是1格」、「強迫症人一次必須三格」、「天啊～吃兩格就爆炸了」、「吃到後面有點膩，適量剛好」、「之前特價有買，捨不得吃完，再等下次特價」、「這時候談卡路里就傷感情了」。

▲吃貨分享兩者差異！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



另外，有吃貨評比該牌和好市多10寸提拉米蘇，「的比起來...哪個評價比較好？」一派認為前者比較甜膩，「好不好吃見仁見智，但可以確定的是，是道地的義大利口味，配上好咖啡，是人間極品」；而後者「上次又在汐止店試吃到，比較喜歡好市多做的（比較不甜），我家還會加在貝果裡」。

說到螞蟻人最愛回購的冰品，日前本站報導《好市多「22元邪惡雪糕」打趴GODIVA 她一吃驚呆：香又脆！網狂回購第2盒》，日前有女網友激推一款隱藏版雪糕，就是好市多自有品牌Kirkland香草巧克力杏仁雪糕也出奇可口，且平均一支只要22元，CP值也超高！