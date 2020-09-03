捷克議長訪台遭中國恫嚇　白宮國安會推文反霸凌

▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院發表演講。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者江今葉華盛頓2日專電

白宮國安會今天在官方推特轉貼捷克參院議長維特齊日前在立法院以中文表示「我是台灣人」的外媒報導。國安會並表示，霸凌行為不會阻止盟友促進共享民主價值觀。

維特齊（Miloš Vystrčil）於台北時間1日受邀在立法院以「民主國家團結一致，致力捍衛共同價值」為題發表演說。他引前美國總統甘迺迪「我是柏林人」名言，並以中文表示「我是台灣人」，藉此向台灣人民表示支持。

國安會今天在官方推特中引用路透社的1分多鐘影片表示，這是維特齊在台灣發表的美麗演說，「沒有任何霸凌行為能夠阻止我們的夥伴促進共享民主價值觀」。

維特齊日前率領89人訪問團抵達台灣訪問。正在歐洲訪問的中國外交部長王毅公開表示，對於維特齊的「公開挑釁」行為，中國政府「不會坐視不管」，一定要讓其「為自己短視行為和政治投機付出沈重代價」。

王毅的這番說法立即引來捷克政府不滿，捷克外交部長佩崔切克（Tomáš Petříček）要求中國說明，認為這番言論已經「過頭了」。

不只捷克政府，王毅出言不遜也讓歐洲各國大為憤慨，斯洛伐克與德國政府，以及歐盟對外事務部都先後公開力挺維特齊。

斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）1日推文指出，斯洛伐克支持捷克，歐盟與中國關係是以對話和相互尊重為基礎，針對歐盟成員及其代表的威脅與彼此間的夥伴關係有所衝突，因此不能接受。

德國外長馬斯（Heiko Maas）1日會晤王毅後也力挺捷克，批評中方的威脅行徑，強調歐盟尊重外國夥伴，但也期待獲得對方尊重，「威脅不適合這裡」。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）對外事務發言人史丹諾（Peter Stano）日前也在記者會表示，不樂見此種外交語言。