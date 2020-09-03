林口釣蝦場深夜群架2人遭打爆頭　快打警「衝現場遭撞」倒路中

▲警員趕赴酒後打架現場時與一輛轎車發生碰撞。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市林口區3日凌晨0時許，文化北路一家釣蝦場發生酒後鬥毆事件，警方獲報派員到場處理，其中一名警員在趕赴現場途中，在文化一路一段、忠孝路路口左轉時，與一輛直行車輛發生碰撞，所幸僅有輕微擦挫傷，並無大礙。警方已將釣蝦場內受傷的2名男子戒護送醫，同時將現場4名民眾帶回調查，將依聚眾鬥毆進行偵辦。

▲許姓警員就醫包紮後無大礙。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，黃男（40歲）、張男（43歲）昨晚與一群朋友到釣蝦場消費，酒酣耳熱之際2人因細故反目，當場爆發激烈口角，之後迅速演變為肢體鬥毆，雙方就在釣蝦場直接開打，在旁的10多名友人見狀上前勸架也難以制止，一群人就在眾目睽睽下大打出手。

轄區警方獲報派員到場，其中一名忠孝派出所許姓警員（24歲，警專34期）在趕往支援途中，行經文化一路一段左轉接忠孝路時，機車車尾與對向一輛綠燈直行轎車發生碰撞，警員當場連人帶車倒地，所幸雙方車速並不快，救護車到場協助許員送醫，其右腿擦挫傷、腰部挫傷，經救治並無大礙。

▲警方協助遭打傷的男子送醫，同時將現場鬧事民眾上銬帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

轎車楊姓駕駛（37歲）表示，當時自己燈號為綠燈，通過路口時聽到警笛聲停下車來，不久就看到一名警員騎警用機車從眼前左轉，當時沒發現另一輛警用機車也在後方跟著左轉，才準備起步就看到車頭前有一輛機車，右前方保險桿碰到對方車尾，導致警員摔車倒地。

警方到場後協助受傷的黃男、張男送往林口長庚醫院救治，2人頭部均有撕裂傷，包紮後無生命危險。警方已派員到醫院了解衝突始末，同時將現場4名關係人帶回派出所調查，根據監視器通知其餘涉案民眾到案說明，全案將依照聚眾鬥毆罪嫌進行偵辦。

▲警方在現場拍照採證釐清事故原因。（圖／記者游宗樺攝）