改版第18次！新護照TAIWAN被放大　網揭「7大疑點」引戰

圖文／鏡週刊

行政院今（2日）公布新版本護照，主要將封面的TAIWAN字樣放大，代表中華民國「REPUBLIC OF CHINA」縮小，圍繞國徽成圈，視覺上幾乎消失，中英文的「護照」及英文「TAIWAN」則顯得非常搶眼，而這樣的改變也引來臉書粉專「小聖蚊的治國日記」批評，質疑政府「省設計費」。

行政院2日開記者會公布新版護照封面，透過放大「TAIWAN」字樣，並縮小「REPUBLIC OF CHINA」以提升護照辨識度，並以「變動最小」做為這次新版的宣傳優點之一。針對這項改變，各界意見各有不同，其中時代力量表示能理解執政黨及行政官僚，傾向採取最保守的改革方式；台灣基進台南黨部則認為此次變革仍有改進空間，但對持續使用與國民黨黨徽高度相似的「國徽」感到遺憾，而這也是護照從1949年來更改的第18次。

被視為挺柯的臉書粉專「小聖蚊的治國日記」雖肯定此次新護照做法，但也批判新、舊護照7大設計，不是維持原樣，就是差在字體、圖樣放大或縮小，在臉書發文：「既然都要改了，不能找個好一點的設計師來設計嗎？這是直接叫替代役用word設計出來的吧？」

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「小聖蚊的治國日記」除了表示「護照貼紙」比較漂亮也更實用，還在底下留言貼出一張「改良版」護照，將TAIWAN字樣放到非常大，而中國民國字樣及國徽則縮到非常小，諷刺政府「如果是要玩放大縮小的遊戲的話，我建議這樣啦」懷疑政府是在省設計費。PO文一出，部分網友讚好，認為的確有改進空間，同時引發兩派論戰。



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