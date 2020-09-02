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醫院用4萬元強行「收購」男嬰　印度貧窮夫妻被迫賣兒

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▲▼懷孕,下一代,家庭,育兒,嬰兒,小孩。（圖／pixabay）

▲印度政府警告販嬰交易將使合法領養的嬰孩人數下降。示意圖。（圖／pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

印度北方邦一對夫妻無法負擔3.5萬盧比（約台幣1.4萬元）的剖腹產手術費，被迫將才剛出生的男嬰「販售」給負責接生的醫院。對此，院方表示，孩子是合法地「被送還」醫院收養，且有相關流程的文書為證，絕無強迫夫妻販嬰。

根據《每日郵報》報導，人力車司機查蘭（Shiv Charan）的妻子芭比塔（Babita）在北方邦阿格拉（Agra）的醫院剖腹產下男嬰後，孩子即被帶走。這對夫妻已經有5名孩子，丈夫踩著人力車載客，一天賺不到100盧比（約台幣40元），大兒子先前工作的鞋廠，也因新冠肺炎疫情影響而關閉。

遭索求高額手術費的查蘭告訴《印度時報》，由於他們沒有錢支付這筆醫藥費，因此醫院就以10萬盧比（約台幣4萬元）的價格向他們「買了」孩子來抵帳。然而，醫院聲稱新生兒是被送還院方合法「收養」，也完成了相關流程的文書簽署。但查蘭表示，「因為我們夫妻不會閱讀與寫字，所有的文件都以蓋印指紋代替簽字。」

當地地方法官辛格（Prahbu N Singh）表示，將對所謂的「販嬰」一事進行調查，並採取「適當行動」。印度政府也曾警告過販賣嬰兒的交易增多，被合法收養的兒童人數就會減少，如此一來，想要收養孩子的家庭就得面臨漫長的等待，目前想領養孩子的父母與待領養的孩童比例約為7：1。

另外，印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）9月發起了一項防止年齡較大的兒童被跨境販賣童工的新運動。當地以手工業聞名，隨著新冠肺炎的限制放寬，政府擔心童工會因此增加，要求警方與交通運輸官員要查核每個孩子的行動，以防止貧窮地區的童工遭到販運。

雖然印度法律規定15歲以下是違法童工，但允許孩童在課餘時間到家族企業幫忙，這項放寬的規定也常被雇主以及販賣童工集團用來規避法律責任。

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