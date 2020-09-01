代課老師PTT護航王男　「略誘罪」移送網友洗板：出來玩啊

▲高雄少女案王男，1日晚間遭到警方移送雄檢。（圖／記者吳奕靖攝）



記者林彥臣／綜合報導

彰化1名林姓代課老師在PTT上，替涉嫌略誘、妨害自由高雄14歲少女的王姓男子發護航澄清文，遭到網友打臉肉搜。晚間王男遭到警方以略誘罪送雄檢偵辦，大批鄉民在該篇文底下洗板朝聖，要這位林姓老師「出來玩啊」。

林姓老師為王男的友人，發文內容中主要認為王男的臉書帳號被盜用，非本案涉嫌人，並且強調「我是看不下去啦，誰知道哪天他就從樓上跳下去，超想叫他把FB打開讓我保管，到時候一個來罵就告一個」。

但是到了晚間8時左右，警方以略誘罪移送雄檢偵辦後，就引來了大量鄉民在該篇PO文洗板朝聖。

網友留言表示，「出來玩啊」、「出來打球啊老師」、「快點出來啊，球場已經爆滿就差你一個」、「這種人可以當老師實在有夠噁」、「國小老師替誘拐嫌疑犯帶風向？」、「林老師咧？林老師咧？出來共啊？」、「出來啦，不是說要告，不出面怎麼告，啊不就很會告，不要裝死」。

▲林姓代課老師為王姓友人發文澄清 。（圖／翻攝自ptt網頁版）



彰化教育處則表示，經查本事件為林老師之個人網路發言行為，引起社會觀感不佳，已要求校方確實安排網路禮儀課程，並將林師改善情形納入平常考核項目，以敦促其言行。

高雄警方訊後，將盧嫌、王嫌依略誘罪移送。雄檢晚間訊問後，諭令王嫌、盧嫌無保飭回、限制住居。

►DIOR化妝包搭配經典保養、爆款彩妝，買到賺到