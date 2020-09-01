快訊／少女監禁主嫌「網聊認識」19歲妻　她婚後才知道真相

▲高雄少女誘拐案，主嫌羅男移送。（圖／記者張榮恩攝）



記者吳奕靖、王致凱／高雄報導

高雄14歲少女監禁案，警方1日在新竹縣竹東鎮一棟4層樓民宅找到失蹤少女，而主嫌羅姓男子（37歲）、共犯盧姓、王姓男子則壓回高雄市警察局三民二分局筆錄，羅男妻子葉女（19歲）則暫被列為關係人接受調查。

初步了解，羅男與小18歲的妻子葉女是透過網路聊天認識，但近期兩人關係並不融洽，葉女交往前並不清楚羅男前科。葉女供稱，兩人結婚後她才知道丈夫的犯案史。檢警不排除羅男因夫妻關係不睦，才找上14歲少女。

►DIOR化妝包搭配經典保養、爆款彩妝，買到賺到