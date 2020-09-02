淫魔保全「2次性侵」都在恐怖密室！　高雄少女1原因未遭毒手

▲高雄警方在羅嫌房間的密室內發現少女，當時少女有些神智不清，員警懷疑少女已遭下藥。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

高雄劉姓少女北上後失蹤，父母在網路PO文請民眾協尋新聞曝光後，警方動員上百人力全力協尋，經歷近三天終於在新竹找到，本刊獨家掌握，警方在夾層找到少女時，她神智不太清楚，似乎剛睡起來，懷疑嫌犯有對她餵食安眠藥。

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警方調查，羅姓嫌犯有兩起妨礙性自主前科，手法都是以應徵名義行誘拐之實，然後再對被害女子下藥拍裸照再性侵，手法相當惡劣。羅嫌就是在網路上應徵無知少女當電競陪打員，還先店對店郵寄包裹，裡頭放了1支人頭號碼的手機和高鐵車費給劉姓少女。

▲警方尋獲少女時，發現羅嫌也在一旁，誘拐少女意圖不軌。

而劉女到達新竹後，先由盧男開車接走，再會同羅男以及王男，原本想要如法炮製對劉女不軌，但因為新聞曝光後，嫌犯擔心警方找上門，由盧嫌開車拿著少女的手機在新北閒晃，企圖誤導警方，而羅男則是將少女帶回新竹租屋處躲藏。

警方發現，羅嫌新竹租屋處有一層不到兩坪的密室夾層空間，裡頭還有冰箱以及簡易的床墊，警方透露，羅嫌前兩次妨害性自主的地點就是在這間密室內。本刊獨家掌握，當警方三度進入羅家搜尋時，藏在天花板上的夾層空間相當隱密，任憑警方呼叫，少女也沒有反應，員警不斷敲打牆壁，才發現牆壁另有玄機，因而尋獲失蹤少女。

而失蹤少女父親，經歷這幾天身心煎熬，第一時間得知女兒被尋獲，相當欣慰，父親也表示，女兒平安獲釋後以員警手機打給母親報平安。

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