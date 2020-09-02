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主嫌手機關鍵對話…均已「收回」　警還原追查是否有其他受害少女

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誘拐高雄14歲少女的主嫌羅育祥被警方逮捕帶回高雄偵訊。（圖／石秀華攝）

▲誘拐高雄14歲少女的主嫌羅育祥被警方逮捕帶回高雄偵訊。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

有妨害性自主前科的嫌犯羅育祥，4天前有計畫性的略誘高雄14歲少女離家後，將少女藏匿在新竹房屋的夾藏屋裡，所幸少女平安獲救，羅嫌落網後，警方懷疑羅嫌以「電競陪玩師」打工面試誘拐少女的手法和所犯前科均如出一轍，但狡猾的羅嫌在被警方逮捕前，手機裡和盧嫌及王嫌的關鍵對話框全部刪光光，均顯示「收回」，警方將還原手機追查是否有其他少女受害。

根據警方的調查，年僅31歲的羅嫌，有性侵、兒少性剝削前科，所犯前科的犯罪手法，均以打工面試、下藥性侵和強拍裸照，誘拐被害人犯案等等，犯罪手法均如出一轍。

警方從落網的羅姓主嫌查扣的手機追查，發現羅嫌非常狡猾，得知藏匿少女的消息曝光，以及盧姓和王姓嫌犯先一步落網後，早已將手機內的通訊軟體的關鍵對話刪除，手機對話框均顯示一長串的「收回」訊息。

警方發現，羅嫌和年僅19歲的妻子也是透過網路交友認識，1年多前結婚，由於羅妻從頭到尾知悉丈夫藏匿少女情事，警方不排除羅妻為共犯，偵訊後已將羅妻移送高雄地檢署複訊。

警方目前已委請刑大科偵隊警方，將羅嫌等3人的手機還原，將逐一比對、釐清彼此的對話，尋找犯案動機、手法，不排除有其他少女受害。

由於羅嫌1日下午3時才從新竹被帶回高雄市警察局三民二分局偵訊，據了解，羅嫌坦承誘騙少女北上新竹，警方晚間將羅嫌暫時安置在高雄市刑大，2日一早偵訊後，再移送高雄地檢署偵辦。

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