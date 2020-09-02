他帶女友吃牛排「看到2字」秒被分手　網友一致認證最妙神招！

記者黃翊婷／綜合報導

一名男網友上月31日在臉書「靠北女友my girl」匿名投稿抱怨，女友因為想吃的牛排店公休，就氣到提出分手，讓他超級傻眼。不過，網友們看完原PO的戲劇性經歷，紛紛留言安慰他牛排可能只是藉口，換成是蛋餅、炒飯也會是同樣結局，「女友可能早就看好店家當天公休，計畫通！」

▲原PO因為牛排店公告「公休」而被女友分手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文店家無關）

原PO提到，事發當天女友因為想吃牛排，兩人一起去了牛排店，哪知道剛好遇到店家的公休日，結果女友一句「不行，我今天就是吃牛排的心情，我就一定要吃那家，沒訂到位，你打壞我心情，我們分手吧」，他就這樣被分手了，「牛排店公休，關我屁事啊！」

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相較於原PO滿滿的無奈和怨氣，大多數網友看完他的經歷，一致認為牛排只不過是藉口而已，「其實前面都是牽拖的屁話，只有最後一句是真的」、「就算牛排店有開，她也會嫌不好吃要跟你分手」、「其實女友早就看好店家當天公休，計畫通」、「牛排只是剛好的藉口，也有可能因為蛋餅、炒飯、涮涮鍋等理由分手」、「這個妙」。

不過，陸續也有其他男友們跳出來留言分享自己的超瞎經驗，「這跟我半夜2點被叫去買西瓜切片一樣悲劇」、「沒事，我跟前任第一次出去，我吃了她的金針菇，她跟我吵了快一小時的架，差點跪路邊了」、「因食物結下的仇恨最恐怖」。