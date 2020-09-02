高通發表Snapdragon 732G 中階4G手機遊戲與拍照效能再升級 小米新機先用

特約記者洪聖壹／綜合報導

高通發表新一代中階 4G LTE 行動晶片 Snapdragon 732G，擁有比前代更加升級的 GPU 與 CPU，主要是為了實現沈浸式遊戲體驗，透過更聰明快速的 AI 處理與加速效能，讓手機達到以往旗艦機的拍照、電量管理水準。

相較於高通Snapdragon 730G，Snapdragon 732G 同樣也是 8 nm 制程，主要提供 AIE 架構的高通Kryo 470 CPU（Prime 核心時脈速度高達 2.3 GHz）以及 AIE 架構的高通Adreno 618 GPU。

Snapdragon 730G 最知名的就是由 Google Pixel 4a、三星Galaxy A80 等手機所使用，而 Snapdragon 732G 最大特色是在遊戲效能方面的體驗再升級。

像是螢幕顯示方面，最高支援 QHD+ 解析度，以及 4K UHD 的延伸屏幕顯示、支援 HDR10 等等，基本上接上市場上的電競屏幕都可以享受很好的視覺體驗；音效方面也支援高通自家的高通 aptX 低延遲音效技術。

高通Snapdragon 732G 配備第四代高通 AI 引擎，通過效能達前幾代產品 2 倍的分散式 AI 處理，提供更直覺的互動與預測功能，同時也能夠協助增進電池功耗表現。

記者發現，該行動平台其實使用的是去年的高通 Hexagon 688 DSP ，這顆 DSP 首見於高通 Snapdragon 730，主要特色就是更佳的 base scalar 和 Hexagon 向量擴展內核性能；此外，它還在 Hexagon 處理器中新增了專門面向 AI 處理的全新 Hexagon 張量加速器讓驍龍7系綜合實現了專有的、可編程的AI加速。

簡而言之，搭載高通 S732G 行動平台智慧型手機，都可以實現快速的智慧影像識別、更自然的美肌自拍、便是食物進行食物拍攝模式，拍風景、人像虛化也都可以美美的，電池效能也能因為智慧調校的關係，提高產品使用壽命。

拍攝能力方面，最高支援 4800 萬畫素廣角鏡頭，拍攝能力也支援 4K UHD，最高可以拍攝 4K@60fps ，慢動作攝影方面支援 1080P@120fps、720P@240fps。這個影像規格，基本上三星、蘋果公司在這兩年推出的旗艦手機相同了。

高通 Snapdragon 732G 搭載高通 Snapdragon X15 LTE 數據機，供更快的 LTE 下載與上傳速度，也提供了 Wifi6 的連線能力，其他方面，藍牙5.1的配對能力，以及 USB 3.1 的傳輸效能。

該行動平台將率先被小米公司採用，證據是來自高通的官方聲明。高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示，“Snapdragon 732G行動平臺將帶來強大的電競體驗、精密的終端側人工智慧及優越性能。我們很高興能與POCO合作，於全球推出搭載增強版Snapdragon 732G的全新POCO智慧型手機。”

先前小米POCO X3(型號為M2007J20CG)現身 GeekBench 跑分網站，單核成績為 571，多核成績為 1766，配備 6GB RAM，搭載Android 10作業系統，加上此次消息，相信 POCO X3 是全球第一款使用高通 S732G 行動平台無誤了。