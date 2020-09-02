蔡英文承諾：要讓軍人感受到國家重視　以身上軍服為榮耀

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

9月3日「軍人節」將至，總統蔡英文2日依往例，以三軍統帥的身份出席「軍人節表揚大會」。她在致詞時，再次承諾，要讓身為中華民國國軍的軍人，感受到國家對軍人的重視，都能以身上的制服為榮耀。

蔡英文表示，她在抵達會場前，看到陳設在兩側的「國軍防疫紀實攝影展」，不論是化學兵執行消毒任務，護理人員不眠不休照顧病患，又或者是後備軍人組織，參與製作口罩的畫面，都讓國人印象深刻。



「今天我們能夠迎來防疫新生活，就是因為我們軍民同心，才有的成果。」蔡英文說，國家安全，必須要仰賴所有國軍官兵守護，而照顧好各位，是她責無旁貸的責任。



蔡英文表示，這四年多來，除了推動營舍改建、戰鬥加給，她也去過許多部隊，大如上千人的空軍六聯隊，或者小如南竿守備大隊步兵連步3排，大約30幾人的單位，都會去為他們勉勵加油。



蔡英文說，她的目標很簡單，就是要讓身為中華民國國軍的各位，感受到國家對軍人的重視，都能以身上的制服為榮耀。

蔡英文指出，今天得獎的王聖達連長，帶領陸軍三三化兵群偵四連的弟兄姊妹，背負重達35公斤的消毒器，在深夜裡執行任務，「今年二月我去看他們的時候，雖然天氣還算涼爽，但全套防護裝備之下，還是汗流浹背，真的很辛苦。」



蔡英文接著說，海軍一四六艦隊，子儀軍艦的洪佳瑜上兵，她在左營長大，從小立志要當海軍，即使每次出海都要十幾天，槍帆兵的任務也很辛苦，但她都甘之如飴，成為楷模之一。



蔡英文說，空軍的陳俐萍上校，是「台北國際航太暨國防工業展」承辦人之一，這不僅是航太圈重要的國際大展，也是展現國防戰力跟產業實力的重要機會，「每年都吸引許多重要的國內外廠商參與，我也有去參訪，今年確實辦得很成功，辛苦了。」



另外，蔡英文也提到憲兵202指揮部的嚴培文連長，她強調，快反連是憲兵的招牌，每年的國慶，重機操演都是媒體的焦點，「前陣子我去指揮部看大家的訓練，真的不簡單，這位連長確實很精實，很會帶兵。」



蔡英文說，明天就是九三軍人節，她還記得，上個月國軍有拍攝一部短片，影片裡的家人在電話裡詢問，你有沒有想念我們。我們的官兵則回答，等我漢光結束，再好好回去陪你們，「我相信現場的國軍官兵，還有眷屬，一定都能感同身受。我們國軍官兵，常常因為任務需要，而錯失陪伴家人的時間。」



蔡英文說，在這裡她除了要代表國家，再次感謝辛苦的國軍弟兄姊妹，也要感謝所有國軍的眷屬，因為你們的包容和體諒，讓這些弟兄姊妹，能夠沒有後顧之憂的守護國家。

最後，蔡英文保證，未來不論有什麼樣的困難，她都會和國軍官兵站在一起，共同打拚，守護家園。