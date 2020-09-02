白蹲27年苦窯　江西男索9000萬元國賠

▲江西一男子苦蹲27年冤獄，近日終於沉冤得雪。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

如果被人奪走27年青春，你會想用什麼來換？近日大陸一起因刑求逼供沉冤超過20年，終於得雪的「張玉環案」引起關注，據陸媒報導，張男在獲無罪釋放後，於今日上午在律師、家人的陪同下，向江西省高級人民法院提交了國家賠償申請，總額人民幣2234萬元（人民幣，下同，約合新台幣9612萬元）。

《澎湃新聞》報導，1993年10月24日，江西省南昌市進賢縣凰嶺鄉張家村發生一起二男童被人殺害案，他們的鄰居張玉環被警方定為犯罪嫌疑人，遭到拘捕並限制自由。

▲9月2日，張玉環（中）在律師陪同下，前往江西高院提交國家賠償。（圖／取自澎湃新聞受訪者供圖）

到了1995年1月26日，南昌中院一審判決認定張玉環用手卡、繩勒、棍打的方式，將鄰居家兩男孩殺害並拋屍水庫，觸犯故意殺人罪，決定判處死刑，定緩期兩年執行。

面對法院判決，張玉環多次提起上訴，但屢遭駁回，南昌中院2001年重審判決時，還認定「基本事實清楚、基本證據充分」，直到今年8月4日，江西高院對此案再審宣判，才最終宣告張玉環無罪。

對此，張玉環在無罪釋放後，自述當年在刑警隊遭受刑訊逼供，至今雙手、大腿上還有當初被吊打、狼狗斯咬留下的傷疤，且因長期佩戴刑具，右腳嚴重變形，因此他和律師討論後，要求以日均工資的三倍計算人身自由賠償金、100%的精神損害撫慰金比例。

張玉環9月2日在律師、家人的陪同下，向江西省高級人民法院提交共計5項國家賠償申請，包括賠償侵犯人身自由賠償金1017萬1564.5元；賠償侵犯健康權賠償金和後續治療費100萬元；賠償精神損害撫慰金1017萬1564.5元；伸冤費用支出100萬元，各項共計人民幣2234萬3129元。

律師程廣鑫認為，張玉環作為目前已知的失去自由時間最長的冤錯案當事人，錯案對他本人及其家庭造成了巨大的創傷和難以彌補的精神損害。他說，近27年無法侍奉母親，妻子病重改嫁，錯過孩子們成長，且在被宣告無罪前，先後經歷四次審判，承受了巨大的精神壓力。

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