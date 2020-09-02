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「修復式司法經驗分享會」蔡清祥：幫助當事人活出色彩

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▲▼法務部長蔡清祥參加「修復式司法經驗分享會」。（圖／法務部提供）

▲法務部長蔡清祥參加「修復式司法經驗分享會」。（圖／法務部提供）

記者吳銘峯／台北報導

為了推動修復式司法，法務部分北中南三區，舉辦「修復式司法經驗分享會」。法務部長蔡清祥在參加北區分享會時表示，全力支持修復式司法之推動，實踐「以被害人為中心的保護、以加害人為處遇的預防，以家庭生態系統為支持」的精神，當事人及其家屬才能達到關係修復，走出陰霾，活出色彩。

為了提升各地檢署修復式司法方案執行成效，法務部分北、中、南三區，邀請開案數量較多之新北、臺中、彰化及臺南地檢署針對「提高轉介意願」、「擴展案件類型」、「提高工作效率」、「建立完善團隊」四個面向，分別在本月1日、9日及16日假法務部、橋頭地檢署及臺中地檢署辦理經驗分享發表會。

而部長蔡清祥在參加法務部舉辦的分享會致詞時提到，法務部推動修復式司法已逾10年，在有限經費及人力條件下，大家勉力執行，獲得外界熱烈迴響，促成司改會議的討論，也因此奠定立法基礎，希望各地檢署能在力求案件數量穩定成長的同時，維持良好的修復品質，全力支持修復式司法之推動。修復式司法的精神發揮，攸關社區民眾的權益與安全。

此外他特別指出，為圓滿訴訟中當事人的復原之路，有賴司法、社政、警政、教育等專業人員之陪伴與支持，實踐「以被害人為中心的保護、以加害人為處遇的預防，以家庭生態系統為支持」的精神，當事人及其家屬才能達到關係修復，走出陰霾，活出色彩。最後，蔡部長也鼓勵各地檢署相關承辦檢察官與觀護人應「勇猛精進，竿頭一步」，利用難得機會充分互相交流溝通，相信對修復式司法業務上必定有所助益，共同努力讓刑事司法體系能有更多感動人心的溫暖。

修復式司法（Restorative Justice，或譯修復式正義）有別於傳統刑事司法制度，是在犯罪發生後另一種幫助被害人療癒創傷、恢復平衡、復原破裂關係的機制。法務部在推動成果部分，截至今年7月底，10年來已收案2,251件，開案1,969件，占87.47％，透過問卷調查發現，有93％的加害人同意「會全力避免此類事件再次發生」，可見對於再犯預防亦具有一定預期成效。另在「協議履行結果與期望是否一致」的問題中，對被害人而言，結案並已達成協議後認為「協議履行結果與期望一致」者占83％；至於加害人結案並已達成協議後，多數表示「協議履行結果與期望一樣」，占了83%，顯示修復結果多能滿足兩造雙方之期待。此外，有75％的被害人認為「感覺正義已經實現」。

▼法務部「修復式司法經驗分享會」。（圖／法務部提供）

▲▼法務部長蔡清祥參加「修復式司法經驗分享會」。（圖／法務部提供）

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