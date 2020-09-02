貨櫃車迴轉卡路中！汐止人哀號「遲到日常」　車流回堵塞到汐科站

▲汐止貨櫃車事故，造成車流大回堵。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

記者游宗樺、莊智勝／新北報導

新北市汐止區2日清晨6時許發生交通事故，一輛貨櫃車於大同路一段、南陽街口迴轉時疑似車速過快，造成貨櫃傾斜、卡在路口動彈不得；由於適逢上班尖峰時段，整起事故也造成龐大車流回堵，一路塞到汐科站前，往台北方向幾乎動彈不得。當地網友紛紛在臉書「汐止集團」抱怨，直呼「一台貨櫃車直接癱瘓汐止交通！」

警方初步調查，該輛貨櫃車清晨載運木材行經事故路段，在路口迴轉時，疑似因角度過大、車速過快，造成貨櫃內擺放貨物重心偏移，進而導致貨櫃與車頭連結處歪斜，整輛車橫擋在路口處動彈不得；駕駛驚覺情況有異，嚇得急忙報警。

請繼續往下閱讀...

警方獲報趕抵現場後雖立即進行交通管制，但由於適逢上班、上課尖峰時段，且大同路又是汐止通往台北市的要道，瞬間車流量龐大，全因這起事故被堵的動彈不得，車流一度回堵到汐科站前，讓汐止居民叫苦連天。

網友在臉書「汐止集團」抱怨，「一台車翻車，全世界跟你遲到！25分鐘到公司的車程，變成70分鐘才到」、「我今天從建成路開到汐止國小要30分鐘」、「連公車都大誤點了」、「汐止到台北、像樣的平面道路只有一條（大同路）！40年來只有一條！」「準備要跨年了」、「一台貨櫃車直接癱瘓汐止交通」、「住汐止的遲到日常！」

對此，警方表示，案發後第一時間已通知拖車到場協助將貨櫃運走，整起事故未釀成人員傷亡，現場員警也積極指揮疏導交通，直到上午7時45分排除狀況，車流逐漸恢復正常通行；後續警方也將徹查貨櫃車駕駛有無違規，若有將依法開罰。

▼大同路往台北方向一路回堵到汐科站前。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）