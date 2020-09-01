淡水河上漂小紅車映夕陽！「拖吊車一來」真相了：漲潮沒跑齁

▲小紅車卡在河道中，畫面讓人相當一頭霧水。（圖／張逸帆授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人到新北市的八里都會去看海，還有民眾到海邊玩水，但這一幕讓當地居民也看傻。一名男網友在臉書貼出多張圖片，說他30日傍晚騎車到八里淡水河畔，本來想拍河面上的渡輪，結果竟然發現浮在水面上的不是船，而是一台小紅車。照片曝光後，也讓其他網友直笑「你家附近真的好多新鮮事喔！」

這位男網友在臉書以「海上行舟？」為題貼文，文中表示他30日傍晚騎車到八里淡水河畔，本來想拍河面上的渡輪，卻看到一幕奇景，「河面上的小紅車實在是太搶眼了！」原PO說，他一開始以為車主是要測試車輛的「過河技能」，結果站了5分鐘，看到拖吊車來了，才發現原來小紅車是在等救援。

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▲最後車子在晚上7點被拉上岸，結束小紅車卡河道鬧劇。（圖／張逸帆授權使用）

原PO笑說，看到這個畫面，他忍不住就拍了一系列的寫真，還差點趕不上去看煙火，「但不知事後到底救起來了沒」，因為拖吊車拖了20分鐘之久，但小紅車卻完全不動，「然後我就急著去吃晚餐了（畢竟吃還是比較重要）。」據聯合報新聞網報導，最後車子大約在晚間7點被拉上岸，並沒有就這樣被淹沒在河裡。

據悉，該位車主將小紅車開下淡水河灘，結果漲潮前還沒離開，車子就這樣被卡在河道中，只好打電話請拖吊車來協助脫困。照片讓不少網友都看傻，「剛剛看到新聞車主接受訪問說『我怎麼可能笨得開下水呢』」、「吉普車渡河……簡稱（普渡）」、「車商應該跟你買照片來打廣告，真正的海陸戰車」、「還以為是海陸的兩棲登陸艇」、「昨天在八里有一直看到這台的車頭燈，超醒目的。」