「要給台海一劑猛藥」！中國官媒批民進黨草包：台灣開火就立刻實現武統

▲美國空軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

中共官方媒體《人民日報》旗下的《環球時報》昨日發表社論指出，民進黨當局這幾年太順了，過度膨脹，要認真考慮在台海問題上下一劑「猛藥」，給予蔡英文當局一個強烈的警告，「一旦台灣軍隊開火，解放軍就應立刻實現武統，我們相信，民進黨當局是一壓就垮的草包。」

根據《環球時報》報導，中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台30日發現，美國1架EP-3E白羊型偵察機在幾乎是台灣北部領空範圍起飛，以中方觀點來看，若台美已經安排美軍機在台起降，就是非常嚴重的事件，已經碰到中方國統紅線，若中國掌握確切證據，就能夠以武力摧毀台灣機場與美國軍機，展開台海戰役。

社論提到，「我們要再次警告蔡英文當局和華盛頓：不要玩火。大陸維護國家主權和領土完整的意志十分堅定，我們不想打仗，但是對公然製造分裂國家現實的那些行為，大陸必堅決予以回擊」，蔡英文政府將台海推向戰爭邊緣，以為可以用切香腸的方式迫使中方接受台灣分離，民進黨近年太順，過度膨脹下不相信中方敢動手，「我方要認真考慮在台海問題上下一劑『猛藥』了。」

社論中也強調，關於這劑「猛藥」，建議將台灣島上空宣佈為解放軍的巡航空域，解放軍的偵察機、戰鬥機將前往台灣島上空執行任務，這些軍機一方面宣示主權，一方面核查台灣各機場是否有美國軍機降落，各港口是否有美國軍艦停靠。「如果台灣軍隊膽敢向解放軍飛機開火，打第一槍，就意味著挑起戰爭，解放軍應立即對台灣軍事力量給予全面摧毀，實現武統。民進黨現在拒絕「九二共識」，「和平統一必須以軍事懲罰作為根本製約來推動，而不能用一種美好的願景來吸引。」