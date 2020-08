印軍新式戰機轉移邊界　中方建防空飛彈基地因應

▲中國於中印邊界新增防空飛彈基地。(圖/翻攝自推特/@detresfa)

實習記者高琳景/綜合報導

今年6月發生的中印邊界衝突,由於雙方談判沒有結果,反而各自往邊界增加軍事武力。中國近日在邊界開發地對空的飛彈防禦基地。顯然是針對印方聲稱將新式戰機調往前線之舉。

據印度斯坦時報(Hindustan Times)報導,情報分析人員在推特(@detresfa)發文表示,中國人民解放軍於中印邊界地帶開發「陸地對空中的防禦基地」,同時也分享衛星圖來分析,其中此防禦陣地覆蓋地區包括6月中中印衝突地點。

情報分析人員也提到,兩處基地和衝突點距離約50公里,顯現新飛彈是中國「不斷升級和擴大與印度邊界軍事資產」的一部分。

印方屢屢指控中方調度部隊,本身卻也絲毫不避嫌出現大動作,除了增加部隊軍力,也將部分空軍Su-30MKI、MiG-29、MiG-29K和剛向法國購買的飆風(Refale Fight)戰鬥機朝邊界轉移。

Investigations with @SimTack of the #Doklam region in the #China, #Bhutan, #India tri junction area present new evidence of PLA air defense infrastructure being constructed roughly 50 Kms from known clash points of the #IndiaChinaStandoff of 2017 & 2020 pic.twitter.com/5JWFZaoXrX