印軍新式戰機轉移邊界　中方建防空飛彈基地因應

▲中國於中印邊界新增防空飛彈基地。（圖／翻攝自推特／@detresfa）

實習記者高琳景／綜合報導

今年6月發生的中印邊界衝突，由於雙方談判沒有結果，反而各自往邊界增加軍事武力。中國近日在邊界開發地對空的飛彈防禦基地。顯然是針對印方聲稱將新式戰機調往前線之舉。

據印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，情報分析人員在推特（@detresfa）發文表示，中國人民解放軍於中印邊界地帶開發「陸地對空中的防禦基地」，同時也分享衛星圖來分析，其中此防禦陣地覆蓋地區包括6月中中印衝突地點。

情報分析人員也提到，兩處基地和衝突點距離約50公里，顯現新飛彈是中國「不斷升級和擴大與印度邊界軍事資產」的一部分。

印方屢屢指控中方調度部隊，本身卻也絲毫不避嫌出現大動作，除了增加部隊軍力，也將部分空軍Su-30MKI、MiG-29、MiG-29K和剛向法國購買的飆風（Refale Fight）戰鬥機朝邊界轉移。