3導彈「擊沉艦艇」超震撼畫面曝光！　10國環太平洋軍演完美落幕

▲美國海軍公布2020環太平洋軍演「沉船演習」。（圖／翻攝自YouTube／The War Zone）



記者張方瑀／編譯

美國環太平洋軍事演習（RIMPAC）順利結束，儘管這次因疫情影響規模大幅縮減，但重頭戲「沉船演習」（SINKEX）仍未刪除，美軍也公開了艦艇遭擊沉的畫面，可以看到至少3枚反艦導彈沿著水線擊中靶艦，接著冒出大量濃煙。

美國海軍公布了8月30日在夏威夷海域進行「沉船演習」的影像，可以看到至少在39秒的影片中，至少有3枚反艦導彈擊中靶艦，接著冒出大量濃煙。據了解，這艘靶艦是1969年至1994年間服役的兩棲運輸艦「達勒姆號」（LKA 114），長度約557英尺，曾參與過越戰與波灣戰爭。

由美國主導的環太平洋演習自1971年起開始舉辦，每兩年舉辦一次，本次則選在8月17日至31日舉行，因為疫情關係，演習規模大幅縮減，共有10個國家、22艘水面艦艇和5300名士兵參與，並將範圍侷限在夏威夷群島水域，減少與岸上接觸。

演習前，靶艦的準備嚴格遵守美國國家環境保護局（EPA）規定，並在「海洋保護、研究、與保護區法」（Marine Protection, Research and Sanctuaries Act） 的許可下進行。靶艦會沉入至少6000英尺（約1828公尺）的海水中，距離陸地至少50海里（約92公里）。

環太平洋演習第一特遣隊指揮官、澳洲皇家海軍上尉海伊（Phillipa Hay）表示，模擬實彈訓練是演習中的重要關鍵，尤其沉船演習是測試武器系統的重要方式，「這代表作為一支聯合部隊，我們有能力進行高端戰爭。」

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