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美德口罩參戰！康是美獨家「脫魯粉」後　10月開賣「迷彩色」曝光

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▲▼美德口罩參戰！康是美獨家「脫魯粉」後　10月開賣超帥「迷彩」色。（圖／翻攝美德醫療臉書）

▲美德口罩參戰！10月將開賣超帥「迷彩色」。（圖／取自「美德醫療」臉書

記者許力方／綜合報導

台灣進入後疫情時期，中央流行疫情指揮中心宣布8月5日起，進出8大密閉場所必須配戴口罩，各大通路口罩賣得強強滾，尤以中衛的特殊色系列最熱門，不少民眾不惜排隊也要搶購，如今「國家隊」美德醫療也加入戰局，繼日前七夕在康是美獨家販售「脫魯粉」色後，9月1日預告，「數位迷彩」色款10月也將登場。

美德醫療集團趁著8月25日七夕情人節，在連鎖藥妝店康是美獨家開賣「美德醫用口罩」全新粉紅色「脫魯粉」，50入原價350元、會員價只要319元，強調可以防止飛沫傳染、舒適好呼吸，且不含甲醛和螢光劑，吸引不少民眾搶購，粉絲大推顏色飽和、很美，且質料非常好、不起毛，「戴起來通風舒適又舒服」、「相見恨晚」，甚至紛紛留言追問官方「還會出別的顏色嗎？」

請繼續往下閱讀...

彷彿聽到粉絲的願望，美德官方9月1日隨即透過臉書發文「搶先預告」，10月將有一款「數位迷彩」特殊色款的醫用口罩上市，迷彩搭配秋裝、軍裝都好看，還強調是使用數位迷彩，非傳統迷彩色。預告文馬上引起大批網友熱議，興奮敲碗「期待」、「數位的欸！真流行」、「我是迷彩控」、「這個我喜歡」、「只要是美德我都，品質好」、「CP值超高」！

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▼繼在康是美獨家開賣「脫魯粉」後，美德口罩10月將推出新色。

▲▼美德口罩參戰！康是美獨家「脫魯粉」後　10月開賣超帥「迷彩」色。（圖／翻攝美德醫療臉書）

▲▼美德口罩參戰！康是美獨家「脫魯粉」後　10月開賣超帥「迷彩」色。（圖／翻攝美德醫療臉書）

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