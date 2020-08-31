想買彩色口罩！本周通路懶人包出爐「奶油黃、夜霓紫」限量開賣

▲示意圖，與本文無關。（圖／中衛提供）

記者周亭瑋／綜合報導

最近確診案例增添緊張氣氛，除了公共場所規定要配戴口罩，各地搶購潮也再起。 《ETtoday新聞雲》整理出本周口罩懶人包，讓讀者一目了然。

●PChome 24h

9月1日（二）下午2點30分，將開賣艾可兒成人2D醫用口罩，共藍色、粉色兩款，1盒50入，售價699元；另外艾可兒豹紋醫用口罩，1盒50入，售價999元，也有「5片*5包」，售價495元。

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●蝦皮購物

每日下午5點，限量開賣福德醫療口罩，1盒50片入，售價350元，每天限購2盒；9月1日（二）起，每天限購3盒。另外，9月4日下午3點，將開賣中衛口罩「月河藍（月夜）」，1盒30入，售價260元。

●淘寶台灣

即日起每周一至五，每天下午4點，限量開賣「口罩國家隊」特殊色口罩，單次最多購買5組，新用戶可現折100元。

8月31日（一）

善存醫用成人口罩，1盒50入，搭配Bypera抗菌液125ml，售價380元。

9月1日（二）

中衛彩色醫療口罩「天空藍」，1盒50入，售價300元。

9月2日（三）

中衛彩色醫療口罩「深丹寧」，1盒50入，售價300元。

9月3日（四）

中衛彩色醫療口罩「軍綠」，1盒50入，售價300元。

9月4日（五）

中衛彩色醫療口罩「櫻桃紅」，1盒50入，售價300元。

▲「夜霓紫」登場。（圖／翻攝自臉書／R&R 萊禮生醫）

●松果購物

每天中午12點，開賣加利醫療口罩，成人「櫻桃紅」及兒童款，均100片入，售價1392元，限量50盒。宏瑋醫用成人口罩，藍、綠、灰共三款（顏色隨機），100片入，售價1002元；另外，宏瑋醫用成人口罩「奶油黃」，將於9月5日（六）00:00開賣，150片入，售價1599元，均為限量200組。

●萊爾富

9月2日（三）晚上7點至9點，將開賣萊潔玩色炫彩系列「夜霓紫」色口罩，1盒50入，售價399元，限量3萬盒。9月16日（三）可到店取貨，1支手機門號限購1盒。

●全家

9月4日（五）上午10點，將開賣匠心成人平面醫療型口罩，1盒50入，售價299元，限量6000盒，每人限購2盒，採預購方式。此外，門市也提供匠心成人平面醫療型口，1包5入，售價40元，販售情況以現場為準。

●Rakuten樂天市場

9月1日（二）上午10點，將開賣長欣生技醫用口罩，1組3盒，售價1149元，每個帳號限購1組。

●萊潔玩色炫彩系列「夜霓紫」口罩

9月7日（一）起，家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、日藥本舖、墊腳石陸續販售。