實名制口罩品質好！業務曝「打廣告機會」　網打臉：盒裝品質好

▲民眾質疑，實名制口罩品質越來越差。（圖／記者林悅翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

最近確診案例增添緊張氣氛，除了公共場所規定要配戴口罩，各地搶購潮也再起，先前政府推行的14天9片的「口罩實名制」，依然會持續到年底。有民眾反應，領到掛耳鬆脫或是沒有壓條的口罩，質疑實名制的口罩品質變差。但有網友透露，「有個朋友在跑口罩業務的說，廠商會把好品質的口罩給國家徵收，這是免費打廣告的好機會。」

日前有民眾反應，在藥局領到的實名制口罩品質有問題，領到掛耳鬆脫或是沒有壓條的口罩，質疑藥局的口罩是否品質較差。原PO在臉書「口罩現貨資訊」發文指出，有個跑口罩業務的朋友說「現在全台灣品質最好的口罩都在實名制，要買口罩的話，其實買實名制就夠了，因為不管是大廠還是小廠，一律都是把品質最好的給國家徵收，因為這是免費打廣告的機會。」

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對於口罩業務的爆料，不少網友感到質疑，「根本一派胡言，實名制的口罩，好多品質都好差」、「在藥局拿一個新的才戴不到五分鐘，耳繩就斷了」、「我之前領實名制，不到半天耳繩就斷，已經斷4個了」、「業務嘴最厲害」、「曾經我女兒連戴3個口罩都斷耳帶，真的是有夠好的品質」、「有領過鼻樑歪的，鋼印打到破洞的，品管有待加強」。

也有網友分析指出，「政府低價收，現在通路這麼貴，怎麼可能品質最好」、「政府收才2.7元，外面隨便賣都4.5元以上，品質會好才怪」、「初期也許是真的，因為不能買賣，趁機廣告也好；中後期就不一定了，有沒有發現特殊花色在實名制越來越少出現，因為可以賣錢幹麻要被徵收」、「實名制的剛開始都有廠商的logo，可是後來都沒有了，只有MIT鋼印」。