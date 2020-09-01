【廣編】LG Puricare以口罩型空氣清淨機打造個人專屬清新空氣

【廣編】

圖、文／LG提供

LG 電子將於 2020 IFA 大展推出革命性 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機，帶來全新個人專屬的空氣淨化體驗。LG 電子身為空氣對策的解決專家，持續致力守護消費者的健康與衛生，並延續消費者的好評，研發嶄新的穿戴式空氣清淨技術，提供更進階的隨身防禦力。LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機將於第四季開始於特定市場販售。

LG 創新的個人空氣淨化解決方案隨附專用收納盒，機器未使用時放置於盒內即可確保衛生無虞。這款獨創的收納盒配備 UV-LED 燈，可去除有害細菌，且能為機器充電；如濾網效能降低需要更換時，也會傳送通知至 LG ThinQ App (Android/iOS)。不論是濾網還是耳掛，LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機的所有零件皆可替換與回收，充分落實環保概念。

LG 電子生活家電暨空氣解決方案事業部總裁 Dan Song 表示：「LG 持續推出能夠帶來實質健康與衛生效益的產品，LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機就是其中令人期待的全新系列之一。現今的消費者追求更安全與便利的生活，因此提供具備明顯價值的產品尤為重要。」

配合 2020 年柏林消費電子暨家電用品展 (IFA)，LG 將於9 月份線上展示 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機及其他創新產品。欲知更多資訊，請造訪http://exhibition.lg.com/。

