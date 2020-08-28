孕婦「脫裙撩衣」做超音波！醫生放男病患入內看光光…超瞎解釋惹網怒

▲孕婦產檢。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一名孕婦日前前往海南三亞旅遊時，因突發疾病，前往三亞中心醫院就診，在產科超音波室內，她脫掉了長裙、撩起上衣做檢查。沒想到，她之後還尚未將衣服穿好，醫生便放一名男病人入內。她頓感受辱，「那個男病人還死盯著我看，而且他也不是來做檢查的。」

據《瀟湘晨報》報導，8月23日，陸姓孕婦在三亞旅遊期間，身體不適，到醫院做超音波檢查。沒想到，在檢查結束後，她正用衛生紙擦拭身上的凝膠。不料，醫生下秒已經將待診的男病人放了進來。

而這時，陸女的衣服還沒有翻下來，裙子也沒有穿上，這讓她感到非常尷尬，幾乎全被看光。

陸女稱，事後她也去了醫院投訴部門，卻發現大門緊閉，再次嘗試撥打醫院投訴電話時，電話那頭卻說，「這只是醫院值班電話，不是投訴電話。」離開醫院後，醫院放更直接簡訊回覆，「醫生的操作屬於正常。」

該事件一經曝光後，引發網友熱議。對此，三亞中心醫院終於回應，事情還在處理中，其他的不方便透露。

網友一面倒罵翻，「這可不是正常操作，正經醫院都是看患者整理好衣服才叫下一位，無論這位整理衣物的患者是男是女」、「非常膈應……，醫生可以眼裡沒有性別，但得保護患者性別啊，後續操作也非常騷氣」、「男病人也看產科？」、「一個不尊重患者隱私的醫院，醫療水準也好不到哪去」。