預防癌症　台東基督教醫院推動「防癌4＋2篩檢」計畫

▲台東基督教醫院推動「防癌4＋2篩檢」計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「早期診斷、早期治療」是降低癌症標準化死亡率最好的方法！台東基督教醫院針對台東縣標準化死亡率、發生率偏高的癌症，9月起推出「防癌4＋2篩檢」計畫，意即在衛生福利部國民健康署既有的免費四癌（乳癌、子宮頸癌、口腔癌、大腸癌）篩檢外，提供縣內接受成人健康檢查，且為肺癌、鼻咽癌高危險群者，分別有免費肺部低劑量電腦斷層掃描檢查（LDCT）、鼻咽內視鏡檢查。

早期診斷是減少癌症死亡最好方法，符合成人健康檢查的民眾是癌症開始好發的年齡。東基癌症中心副院長鄭鴻鈞去年11月到任後，即提出癌症篩檢的重要性，並以「4＋4」為癌篩願景。現階段從肺癌、鼻咽癌2項癌症篩檢開始，搭配成人健康檢查，可提高找到罹癌高危險群的機會。

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「4＋2」執行團隊包括家庭醫學科陳淑媜醫師帶領的香柏健康管理中心團隊，以及胸腔內科醫師黃漢笙、放射科主任郭盛、放射腫瘤科醫師鄭鴻鈞。這2個月試運作期間，已有13人接受篩檢，其中2人發現異常，需要進一步追蹤。

台東基督教醫院表示，凡居住或工作地點在台東縣，於東基、各鄉鎮市衛生所，或其他醫療院所接受成人健檢者，皆可至東基香柏健康管理中心申請，經審核通過、預約排檢後，即可安排至放射科接受肺部低劑量電腦斷層掃描檢查，或至放射腫瘤科門診接受鼻咽內視鏡檢查。

香柏健康管理中心督導林宛儀說，為推廣預防保健防癌正確觀念，凡接受東基「4＋2」篩檢的高危險群皆不需負擔篩檢及掛號費用。若經衛生所或診所轉介，可直撥東基防癌預約專線（089）323780，先向個管師預約排檢，再到盼望樓6樓香柏健檢櫃台申請篩檢。

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▲台東基督教醫院推動「防癌4＋2篩檢」計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

