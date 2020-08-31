一拳超人是你？　20歲男狂練健身半年「卻禿了」...醫介紹背後真相

▲男子練健身半年多，沒想到卻禿頭了。（圖左／翻攝自長沙晚報；圖右／翻攝自東立官網）

記者劉亭／綜合報導

「一拳超人」是真的？！大陸一名20多歲的年輕男子想當型男，認真練健身半年之後，頭竟然先禿了，最後只好接受植髮手術，才解決煩惱。

綜合陸媒報導，長沙20多歲男子劉亮（化名）開始健身半年多之後，卻發現頭髮竟然開始脫落，一把一把的掉，情況相當嚴重，趕緊到醫院治療。

湖南中醫藥大學第二附屬醫院（湖南省中醫院）皮膚科主任醫師楊志波透露，劉亮接受一段時間中醫藥特色治療後，原本情況有所好轉，但他還是持續健身，剛長出來的頭髮又脫落了，最後只好植髮。

▲男子接受植髮。（圖／翻攝自長沙晚報）

楊志波指出，不恰當健身確實會引起脫髮。他也介紹，像劉亮這重在醫學生叫做雄激素性脫髮，是一種多發於中青年時期的毛髮進行性減少的疾病，「運動健身特別是頻繁、大量進行運動，會讓人體內雄性激素水平長時間保持在高位，導致或加劇脫髮症狀」。

日本漫畫「一拳超人」中的主角埼玉，每天地獄式訓練自己，在每天堅持健身的情況下，最後成功變成超強男子，但是卻禿頭了。熟悉的劇情讓許多網友大笑，「新時代埼玉老師」、「這不就是……我禿了，也變強了」。



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