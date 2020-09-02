「安珀警報」上路4年從未啟動　王婉諭：相關機制應與時俱進

記者林銘翰／台北報導

高雄日前爆發失聯少女被北上會網友卻遭拘禁，引起社會高度討論，兒童福利聯盟主任李宏文表示，內政部警政署刑警局雖已於2016年底正式推出安珀警報，但安珀警報啟動條件過於嚴格，上路至今從未真正啟動。對此，時代力量立委王婉諭認為，針對新興的網路犯罪行為，相關對應措施與機制應該與時俱進，才能避免憾事一再發生。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者宋良義攝）



高雄少女失蹤事件驚動社會，雖然平安落幕，但也凸顯出網路安全教育、防護機制等各層面，仍需社會各界共同探討和建立。對此，兒童福利聯盟、展翅協會、 iwin網路內容防護機構與王婉諭2日上午於立法院召開「兒少網路誘拐失蹤頻傳，社安網如何補破洞？」記者會，並邀請衛福部、警政署、刑事局等單位列席討論。

▲兒童福利聯盟主任李宏文。（圖／記者宋良義攝）



李宏文表示，安珀警報（AMBER Alert）最早由美國發起，目的是透過公眾力量，迅速找回失蹤兒童，當出現兒童誘拐或綁架事件時，執法機關便會透過網際網路、電台、電視、手機簡訊、電郵等媒介發布安珀警報。刑事警察局雖已在2016年底與Facebook合作，正式推出安珀警報，但執行至今從未啟動過。

李宏文指出，目前內政部設置的「安珀警報」執行計畫，其中通報的實質要件為「未滿18歲之兒少擄人勒贖」或「未滿7歲者於緊急查尋24小時後仍未尋獲，且經查疑涉刑事案件，比照重大刑案列管偵辦」等重大犯罪案件，且「須經當事人（法定代理人或其他行使親權、監護權之人）同意」。

李宏文認為，對比美國、加拿大安珀警報的發布要件，台灣並無硬性規定「勒贖」，僅需執法機關確認兒少誘拐或綁架事件屬實便可啟動，要件相對寬鬆，呼籲應將安珀警報通報的實質要件之一「未滿18歲之兒少擄人勒贖」鬆綁，比照美國、加拿大做法，放寬為執法機關確認該案件屬「兒少遭誘拐或綁架事件」，便可透過社群媒體發布警報，以求迅速找回失蹤兒少。

對此，王婉諭受訪時表示，針對新興的網路犯罪行為，「它一直都會發生」，特別是在兒少族群，相關對應措施與機制應該與時俱進，才能避免憾事一再發生。

王婉諭指出，高雄女童的個案一開始是透過社群媒體大量揭露，希望大家能夠一起協尋，這麼做固然是一個方法，但也可能造成加害者更激烈的行動，都是一體兩面、有好有壞，還是應該回頭檢討現行機制是否能更積極地有效協助。

針對安珀警報上路卻從未啟動，王婉諭則說，前提是家長到底知不知道有這項機制，究竟是不知道要啟動，還是不願意而必須透過社群、媒體等方式，她認為有相關機制還是比較好。