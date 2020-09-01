歐洲成中國外交重點　王毅剛走楊潔篪將到訪

▲中國外交部長王毅。（圖／路透）

文／中央社記者邱國強北京31日電

繼中國國務委員兼外長王毅訪問歐洲5國後，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪１日將出訪，在首站緬甸過後訪問西班牙 、希臘。這被外界視為中國向歐洲尋求外交突圍之舉。

中國外交部31日下午舉行例行記者會，發言人趙立堅在會中主動宣布這一訊息，並指楊潔篪是應上述3國政府 邀請。 由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）美國對北京政策趨於強硬下，中國今年在外交上遭遇挫 折，楊潔篪及王毅都加強了對外訪問行程。

▲中共外事辦主任楊潔篪。（圖／達志影像）

其中，楊潔 篪6月間一度前往夏威夷，與美國國務卿蓬佩奧舉行會 談。 進入8月，楊潔篪已在19至22日訪問新加坡及韓國 ；不久，王毅從25日起至9月1日，一連訪問義大利、荷 蘭、挪威、法國、德國等歐洲5國，被認為是北京選擇 歐洲作突破，試圖瓦解以美國為首的西方國家包圍圈。

而王毅前腳剛走，楊潔篪後腳就將訪問希臘、西班牙。 僅管如此，王毅的訪歐之行，被外界認為未能取得 北京期望的成果，各國仍對香港、新疆等敏感議題當面 表達關切。

其中，王毅遭義大利總理孔蒂拒見更顯尷尬 ，而沿途不斷遭抗議團體示威，也令北京臉上無光。 南華早報日前報導，楊潔篪此次出訪，可望為中國 國家主席習近平9月中旬與歐盟領導人間的特別峰會奠 定基礎。

而中國對希臘及西班牙的港口設施均有高額投 資，也使外界關注楊潔篪此次訪問，能否鞏固中國在當 地的利益，進而加以拉攏，以不使兩國倒向美國。（編 輯：沈朋達）