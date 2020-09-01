只賣到10/31！摩斯全新限時「米漢堡」來了　煎蛋大阪燒、柚香胡麻豬一次吃

▲摩斯米漢堡系列推新品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

新品報到！速食連鎖品牌「摩斯漢堡」宣布推出全新秋季限定新品，打造2款日式風味米漢堡，並搶搭中秋熱潮，選用象徵月圓的煎蛋與大阪燒作搭配，以及應景柚香胡麻醬和豬肉片組合，即日起至10月31日限時登場。另外還有2款早餐新選擇，包括照燒豬排堡、鱈魚三明治，9月15日起開賣。

▲2款全新米漢堡。

摩斯全新的米漢堡系列「月見大阪燒珍珠堡」、「柚香胡麻豚燒珍珠堡」來了，其中，大阪燒珍珠堡嚴選多樣海鮮食材，搭配圓形煎蛋、高麗菜絲、大阪燒醬汁及柴魚片，每一口咬下都是濃郁大阪燒風味，而豚燒珍珠堡是選用國產豬肉片與生菜、柚香胡麻醬、炒白芝麻等，打造香氣十足又擁有清爽口感美味，即日起於10月31日限定登場。

▲▼摩斯早餐新選擇9月15日開賣。



另外，早餐也有2種新品選擇，其中，「七味照燒堡」選用酥脆豬排搭配新鮮蔬菜、起司片，再淋上日式七味照燒醬，「鱈魚三明治」則是法式吐司夾入了外酥內軟的鱈魚帕隄，搭配雞蛋沙拉、萵苣等配料佐甜芥末美乃滋，9月15日起正式開賣。

▲麥當勞也推出期間限定早餐焙果堡。（圖／業者提供）



另一速食業者「麥當勞」也宣布早餐系列推出全新「焙果堡」共2口味，有「培根番茄嫩蛋焙果堡」及「起司番茄嫩蛋焙果堡」，而焙果可是選用美國春麥作為原料，並使用螺旋工法製成麵糰，進烤箱前再以「水浴法」使其外Q內軟還愈嚼愈香，而2款焙果堡內餡則都夾進了蛋與無言奶油拌炒的炒蛋、台灣牛番茄，再分別搭配培根、起司，提供全新早餐選擇，明（2）日起至10月27日止限定登場或售完為止。

【你可能也想看】

►剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣 安格斯黑牛堡、搖搖樂鷄球吃不到了

►炸雞控怒吃一波！頂呱呱「爽嗑1斤雞」又來了 每人限買2組這天開賣

►只剩72小時！饗食天堂、果然匯餐券82折起 加碼4人用餐1人免費只有3個月

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中