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社會 社會焦點 保障人權

破案3關鍵曝！保全李宗瑞沒離開過新竹…警摸牆壁、敲天花板找密室

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▲▼高雄少女失聯，密室曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄少女與羅男皆在羅男母親房屋4樓夾層中被找到。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄一名14歲的少女8月29日搭高鐵北上新竹，孰料，搭上網友的車後卻失聯，讓家人心焦不已，決定上網協尋並報警處理。在少女失聯3天後，警方終於在新竹找到她了，正在釐清案情中。破案3關鍵也隨之曝光！

回顧整起事件發生經過，一名母親8月29日晚間焦急地在臉書各大社團貼文協尋，表示自己國一升國二的女兒從高雄坐高鐵到新竹後，上了一輛車牌「7923」的TOYOTA汽車，接著便失聯了，同時她也貼上女兒與網友的對話，請大家幫忙找女兒，事件引發網友關注。

警方31日下午1時20分透過車牌辨識系統，查獲開著可疑車輛的37歲盧姓男子，他強調，不認識少女，對方僅是搭乘他的便車到新北市永和區環河路便下車了。但這番說詞並不被警方採信，經漏夜偵訊後，警方才突破盧男心房，盧坦承，沒見過少女，只是幫忙將少女的手機帶出門亂晃。

▲▼高雄少女失蹤，羅姓保全涉有重嫌，曾有2次性侵前科。（圖／記者陳以昇攝）

▲盧男遭新北警逮獲。（圖／記者陳以昇攝）

警方透過盧男的證詞，交叉比對後發現，涉有重嫌的羅男手機訊號一直都在新竹縣竹東鎮，只有少女的手機訊號飄忽不定，判定羅男人應該還在竹東，經2度搜索，卻沒發現羅男、少女蹤影；另外，警方調閱羅男住處附近的監視器畫面發現，少女進入羅男住處後便沒有出來。

警方認為羅男與少女仍有高度可能身在竹東，推測房屋內可能有暗房，再發動第3次搜索，沿途摸、敲牆壁，最後站上雙層床上一敲天花板發現，上頭竟是空心的，且入口沒有上鎖，一推開就發現羅男與正在睡覺的少女藏身其中，少女驚訝醒來，僅說想回家。至於整起事件詳細經過及羅男犯案動機，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼高雄少女失聯3天找到人。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

▲高雄少女失聯3天終於找到人了。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

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